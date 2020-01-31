Помпео у Києві: США і надалі підтримуватимуть безпеку України і членство в НАТО та ЄС

Державний секретар США Майк Помпео заявив, що США зберігають зобов’язання фінансово підтримувати безпеку України. Про це він сказав на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

«З січня 2017 року ми надали більш ніж один мільярд доларів допомоги у галузі безпеки. Це зобов’язання зберігається. Ми зберігатимемо підтримку для дипломатичного вирішення спровокованого Росією конфлікту в Україні, і ми зберігатимемо фінансову підтримку для безпеки України», – сказав Помпео.

Він наголосив, що США «ніколи не погодяться з нічим іншим, поки не буде повного відновлення контролю України над її суверенною територією».

Також Майк Помпео сказав, що США підтримують українську державу в її зусиллях стати членом НАТО і Євросоюзу.

«Ми продовжуємо підтримувати Україну в приєднанні до НАТО і наближенні до Євросоюзу», – сказав американський держсекретар.

Він наголосив, що США працюють над тим, щоб Україна розвинула верховенство права, поліпшила інвестиційний клімат, реформувала оборонний сектор і зміцнила енергонезалежність.

«Ми продовжуємо підтримувати Україну та підтримувати сильні антикорупційні зусилля. Безумовно, наразі США працюють над тим, щоб Україна розвинула верховенство права, інвестиційний клімат, реформувала оборонний сектор і енергонезалежність, і робитимемо це й надалі», – сказав Помпео.

Майк Помпео прибув до Києва 30 січня 2020 року. Він разом із міністро закордонних справ Вадимом Пристайком та головою Православної церкви України Епіфанієм відвідав меморіал «Стіна пам’яті загиблих за Україну», а також зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.