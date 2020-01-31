Зеленський про візит до США: «Готовий їхати завтра»

Президент України Володимир Зеленський висловив готовність здійснити офіційний візит до Сполучених Штатів, якщо матиме «важливі» теми для переговорів із президентом Дональдом Трампом. Про це він заявив на спільній пресконференції із державним секретарем США Майком Помпео 31 січня.

Таким чином Зеленський відповів на запитання журналіста щодо того, чи він зацікавлений у такому візиті і чи не є умовою для нього розслідування в Україні діяльності сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена. Байден також є одним із потенційних противників Трампа на прийдешніх президентських виборах. Саме спроби Трампа сприяти відкриттю розслідування проти Гантера Байдена стали приводом для початку процедури його імпічменту.

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Президент України сказав, що закордонні візити повинні, на його думку, бути виправдані, і що він радиться із міністром закордонних справ Вадимом Пристайком щодо їхньої доцільності.

«Якщо ми можемо про щось дуже важливе домовитися, що вигідно обом країнам - перш за все я думаю про Україну, за всієї поваги до США. Якщо в нас є важливі предмети для розмови, окрім стратегії і тактики, про що и можемо домовитися, підписати, взяти, то я готовий їхати завтра», – запевнив він.

При цьому частину питання про те, чи вимагав Білий дім від України ініціювати розслідування проти Гантера Байдена, Зеленський не прокоментував.

Своєю чергою Помпео у відповідь на це питання нагадав, що Зеленський і Трамп зустрічалися в Нью-Йорку восени 2019 року.

«Я здивований вашим питанням, але моя відповідь, напевно, вас не здивує. Ні, не було ніяких умов, про які ви говорили, що були якісь умови, щоб резидент Зеленський міг приїхати до Вашингтона. Просто нам потрібно знайти відповідний час та можливості для цієї зустрічі», – сказав він, звертаючись до журналіста.

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За словами Помпео, зустріч має відбутися після того, як відбудеться «значний прогрес».

«Між нашими країнами є багато роботи, наші команди обговорюють всі ці можливості. Ми бачимо економічні можливості для американських підприємств, ми говорили про це. Компанії, які будуть брати участь у відповідних проєктах. Ми будемо завжди вітати президента Зеленського у Вашингтоні. Ми впевнені, що така зустріч відбудеться», – заявив Помпео.

Майк Помпео прибув до Києва 30 січня 2020 року. Він разом із міністро закордонних справ Вадимом Пристайком та головою Православної церкви України Епіфанієм відвідав меморіал «Стіна пам’яті загиблих за Україну», а також зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.