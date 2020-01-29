Більшість американців вважає, що Трамп каже неправду про Україну і зловживав владою (світова преса)

Опитування: 53% американців вважають, що Трамп каже неправду про Україну і зловживав своєю владою – International Business Times

Безглуздий коментар Помпео щодо України продемонстрував прогнилу основу зовнішньої політики Трампа – The Washington Post

Верховний суд Чехії перегляне вирок колишнього чеського військового за участь у війні на Донбасі – Lidovky.cz

Нове опитування

Більшості американців все ще важко повірити у версію президента Дональда Трампа щодо подій, пов’язаних з Україною, які спричинили початок процесу імпічменту. Про це пише International Business Times із посиланням на національне опитування, проведене університетом Куінніпіак із 22 січня по 27 січня 2020 року.

Отримані дані свідчать, що 53% американських виборців вважає, що Трамп говорить неправду щодо України, але 40% опитаних із таким твердженням не згодні. Також, у статті пишуть, що опитування показали, що 54% підтримують обвинувачення Трампа у зловживанні владою та ще 52% опитаних вважають, що президент США перешкоджав Конгресу в розслідуванні його дій щодо України.

У виданні додають, що більшість американців, а саме 75% опитаних виборців, хочуть, щоб свідки у процесі імпічменту дали свідчення в Сенаті. Посилаючись на слова Мері Сноу, аналітика з університету Куінніпіак, у статті пишуть, що питання стосовно свідків може викликати запеклі суперечки серед законодавців. Сноу також додала, що серед 75% опитаних американців, які виступають за надання свідчень у Сенаті, майже половину складають республіканські виборці.

Три чверті зареєстрованих виборців вважає, що свідки повинні мати можливість дати показання в суді Сенату щодо імпічменту – висновок нового національного опитування з університету Куінніпіак. Гері Тучман від CNN поспілкувався з кількома республіканськими виборцями про те, що вони кажуть щодо слухання свідків:

Пріоритети зовнішньої політики США

Американське видання The Washington Post вирішило опублікувати статтю, в якій аналізує, що стоїть за словами держсекретаря США Майка Помпео про те, що «американцям на Україну начхати». Автор статті вважає, що висловлювання Помпео фактично означають відмову під принципів, якими керувалася зовнішня політика США протягом останніх 75 років. Серед головних принципів – це сприяння створенню демократичних урядів, які розраховують на взаємну торгівлю і співпрацю з США, йдеться у статті.

«Водночас, коли демократія, схоже, втрачає свою привабливість в багатьох частинах світу, має сенс пропонувати допомогу країні, яка її активно підтримує», – пише автор, маючи на увазі Україну.

У статті йдеться про те, що Україна варта допомоги, оскільки українці неодноразово демонстрували, що вони розділяються американські цінності та хочуть жити в демократії, заснованої на верховенстві права. Автор також нагадує про труднощі, з якими стикнулася Україна, а саме – про два військові вторгнення Росії на українську територію.

Тому, пише видання, поведінка нинішньої адміністрації США стосовно України змушує замислитися. Адже погляд Трампа на зовнішню політику, його презирство до союзників, і навпаки, діалог із диктаторами, показують, у чому насправді полягають його пріоритети, вважає автор статті. На його думку, очевидно, що держсекретар Помпео «просто проводить політику, яку хоче його бос».

Справа чеського бойовика

Чеське видання Lidovky.cz повідомляє, що чеський генеральний прокурор Павел Земан подав апеляцію проти колишнього військового Еріка Ешту, засудженого за участь у бойових діях проти України у лавах бойовиків угруповання «ДНР». Земан не погоджується зі зміною правової кваліфікації, а саме зі зменшенням умовного вироку за рішенням Вищого суду в Празі, йдеться у статті. Засуджений також подав свою апеляцію, тому Верховний суд Чехії розгляне вирок і зі сторони обвинувачення, і захисту.

У статті нагадують, що спочатку Ешту звинувачували в тероризмі, і обласний суд у Пардубіце призначив йому три роки умовно з відстрочкою в чотири роки за участь в організованому злочинному угрупованні. Проте Вищий суд перекваліфікував правопорушення та призначив Ешту два роки позбавлення волі з умовною відстрочкою на три роки за «службу в збройних силах чужої країни». У статті кажуть, що Верховний прокурор Земан схиляється до кваліфікації, обраної обласним судом.

Видання посилається на апеляцію Земана, в якій він стверджує, що Ешту чітко усвідомлював, що бере участь у «сепаратистському» угрупованні, яке «вчинило жорстокі дії проти конституційної влади України з метою обмежити або скоріше ліквідувати суверенітет України на частині української території».

У статті наголошують, що Чехія не визнає збройні формування «ДНР» та наполягає на тому, що території, які вони контролюють, як і анексований Росією Крим, є невід'ємною частиною України.

Генеральний прокурор Павел Земан подав апеляцію проти колишнього військового Еріка Ешту, засудженого за участь у бойових діях в Україні з боку угруповання «ДНР»... Земан не погоджується зі зміною юридичної кваліфікації: