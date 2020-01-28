Повідомляють про нову книжку Болтона. Чи викличуть його після цього в Сенат США у справі імпічменту?

Навіть якщо колишнього радника з питань національної безпеки і не викличуть повісткою до Сенату США давати свідчення у справі імпічменту президента Дональда Трампа, світ все одно детально дізнається його версію подій навколо справи України. Як довідалися журналісти, Джон Болтон готує до публікації свою книжку, де він описує, як президент Трамп особисто доручив йому затримати військову допомогу для України, доки Київ не оголосить початок розслідування у справі діяльності в Україні сина політичного конкурента Трампа, Джо Байдена. Трампа звинувачують у зловживанні владою задля закордонного втручання у вибори в США та в перешкоді роботі Конгресу.

Першими про цю публікацію, що виходить на фінальну стадію, повідомила журналісти The New York Times, але згодом про це дізналися і колеги з інших видань, що створює додатковий тиск на сенаторів від Республіканської партії, які мають вирішити, чи має Сенат викликати Болтона для дачі свідчень.

Як повідомляють журналісти, знайомі з рукописом Болтона, у своїй майбутній книзі він стверджує, що Трамп сказав йому, що хоче заморозити 391 мільйонів доларів безпекової допомоги для України, поки Київ не допоможе розслідувати демократів, включаючи політичного суперника Джо Байдена та його сина Гантера Байдена.

Юридична команда Трампа неодноразово запевняла, що нічого подібного не було, а в понеділок і сам Трамп написав твіт, що ніколи не казав Болтону нічого подібного.

«Я НІКОЛИ не казав Джону Болтону, що допомога Україні була пов’язана з розслідуванням діяльності демократів, у тому числі з Байденами. Насправді він ніколи не скаржився на це під час свого самого публічного звільнення з посади. Якщо про це сказав Джон Болтон, це було лише для того, щоб продати книгу. З урахуванням цього, ...

Питання про те, чи має Болтон свідчити перед Конгресом, обговорювалося протягом кількох місяців, але оприлюднення змісту книжки Болтона посилило заклики демократів до того, щоб вислухати свідків. Рішення про те, чи кликати нових свідків, залежить від сенаторів Республіканської партії, які перебувають у більшості в Сенаті – 53 до 47.

Сенат може вирішити питання про те, чи викликати свідків на голосування у п'ятницю чи суботу. Для цього щонайменше чотирьом сенаторам потрібно відмовитись від голосування за партійною приналежністю і створити двопартійну більшість для виклику Болтона чи інших свідків. Поки не зрозуміло, чи такі сенатори знайдуться. Реакція, як пише кореспондент CNN, варіювалася від зростання готовності почути від Болтона (сенатор Мітт Ромні з Юти) до очікування (сенаторка Ліза Мурковскі з Аляски) та скептицизму, що це змінить остаточну динаміку (сенатор Майк Браун Індіани).

Трамп заявив, що достатньо переглядати стенограму його телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським, щоб побачити, чи не було жодного тиску щодо проведення таких розслідувань для отримання допомоги.

«…стенограми моїх дзвінків з президентом Зеленським – це всі необхідні докази, крім того, що президент Зеленський та міністр закордонних справ України заявили, що ані тиску ані проблем немає. Крім того, я зустрівся з президентом Зеленським в ООН...» – пише президент Трамп у своєму твіті.

Трамп в понеділок помилково стверджував, що контрольована демократами нижня палата «навіть не просила Джона Болтона давати показання». Проте насправді демократи запрошували Болтона свідчити, але він не з’явився, погрозивши подати до суду. Тоді Палата представників відмовилася кликати його, задовільнившись свідченнями інших свідків.

Юридична команда Білого дому має намір завершити виклад своєї справи у вівторок. Очікується, що сенатори подадуть письмові запитання до обвинувачення та захисту пізніше протягом тижня перед голосуванням про те, чи викликати нових свідків та чи приймати нові документи.