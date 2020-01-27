NYT: Трамп намагався «заморозити» допомогу Україні, поки там не почнуть розслідування проти його конкурентів – Болтон

Президент США Дональд Трамп заявляв у серпні 2019 року, що хоче й надалі заморозити військову допомогу Україні, поки українські чиновники не почнуть допомагати у розслідуванні проти його політичних суперників, зокрема колишнього віцепрезидента Джо Байдена. Про це мовиться у неопублікованому рукописі колишнього радника президента з національної безпеки Джо Болтона, повідомило 26 січня видання The New York Times.

NYT не дає безпосереднього посилання на рукопис, який також був відправлений у Білий дім для попереднього перегляду, що є стандартною практикою для деяких чинних та колишніх членів адміністрації, які пишуть книги.

Напередодні адвокат Болтона повідомив ЗМІ, що він також надіслав рукопис до Ради нацбезпеки.

«На жаль, зі статті, опублікованої сьогодні у The New York Times, стає очевидно, що процес перевірки перед публікацією був зіпсований і що інформація була розкрита особами, які не були належним чином залучені до рецензування рукопису», – зазначив Купер.

Білий дім не прокоментував це питання.

Юристи Трампа під час судового процесу щодо імпічменту стверджували, що немає жодних доказів того, що Трамп пов’язував надання допомоги України з розслідуванням проти конкурентів.

Адміністрація Трампа двічі без пояснень затримувала військову допомогу Україні і надала її 11 вересня, наступного дня після того, як Болтон залишив Білий дім. Колишній радник заявляв, що готовий свідчити перед Конгресом.

«У Джона Болтона є докази», – написав у твітері лідер демократичної меншості Сенату Чак Шумер

Демократам потрібно принаймні чотири голоси республіканців, щоб проголосувати за виклик Болтона свідчити.

«Радіо Свобода» не може підтвердити зміст рукопису книги Болтона, який залишив свою посаду через розбіжностей з президентом. Трамп заявляв, що звільнив його. А сам Болтон зазначав, що подав у відставку.

21 січня в Сенаті стартував судовий процес щодо імпічменту Трампа. Як очікується, він триватиме шість днів на тиждень з перервами щонеділі. Суддею є голова Верховного суду США Джон Робертс.

Сторону обвинувачення представляють семеро законодавців-демократів від Палати представників США. Команду захисту Донадьда Трампа очолив адвокат Білого дому Пет Чіполлоне, йому допомагатиме адвокат Джей Секулов і ще п’ятеро юристів. Сотня сенаторів будуть на процесі у ролі присяжних.

Розслідування про можливість імпічменту Трампа розпочалося у вересні, після того, як співробітник спецслужб, ім’я якого офіційно досі не названо, написав скаргу на тиск, який президент, за його даними, чинив на Україну із метою нашкодити своєму можливому суперникові на виборах 2020 року демократу Джо Байдену.

19 грудня 2019 року Дональд Трамп став третім президентом США після Ендрю Джонсона і Білла Клінтона, якому Палата представників оголосила імпічмент. Йому закидають зловживання владою і перешкоджання роботі Конгресу.

Оскільки для відсторонення з посади потрібні дві третини голосів, а більшість у Сенаті – в республіканців, Дональд Трамп, найімовірніше, збереже свою посаду. У Білому домі заявили про переконаність Трампа у тому, що Сенат його виправдає.