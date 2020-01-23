Імпічмент Трампа: експерти вважають результат процесу у Сенаті передбачуваним

«Менеджери імпічменту» у середу почали виклад аргументів на користь того, що президент Дональд Трамп зловжив повноваженнями у особистих політичних інтересах і має бути відсторонений від посади.

До суботи слово буде надано адвокатам Трампа, які наполягають, що президент не скоїв жодних порушень і має бути виправданий. На аргументи захисту також буде відведено три восьмигодинні засідання.

Раніше республіканці у Сенаті підтримали правила процесу, які, на думку демократів, націлені на те, щоб виправдати Трампа.

Тим часом сам Трамп продовжує майже щодня виступати з критикою на адресу демократів.

«Їхні аргументи у Палаті представників виявилися настільки «переконливими», що тепер їм потрібно вимагати свідків у Сенаті», – написав він у твітері.

Важко уявити, що це буде об’єктивний розгляд, тому що більшість сенаторів із обох сторін уже ухвалила рішення

Старший науковий співробітник Інституту Брукінґса Джон Гудак (John Hudak, Brookings Institution) сумнівається, що розгляд у Сенаті буде об’єктивним.

«Важко уявити, що це буде об’єктивний розгляд, тому що більшість сенаторів із обох сторін уже ухвалила рішення. І я думаю, дивно мати суд, на якому Сенат не хоче бачити документи, які раніше були утримані адміністрацією, і не хоче чути свідчення свідків», – вважає він.

«У кінцевому підсумку сенатори буду голосувати (про винність чи ні президента Трампа), і, з огляду на те, що ми бачили вчора, цілком очікувано, що президент буде виправданий», – додає експерт Інституту Брукінґса.

Виправдання президента США очікує і частий критик Дональда Трампа, експерт із питань безпеки Том Ніколс.

«Зіпсую усім свято (з приводу процесу щодо імпічменту у Сенаті – ред.). Пам’ятайте:

1. Не буде ніякого повстання всередині Республіканської партії.

2. Трампа буде виправдано.

3. Доречні аргументи з боку демократів не матимуть значення. Канал Fox наріже весь процес на божевільні цитати. Єдина надія? Вона у тому, що Республіканська партія програє вибори у листопаді. Ось і все, що я можу вам сказати», – написав Ніколс у твітері.

Старший науковий співробітник Фонду «Спадщина» Ганс фон Спаковскі (Hans von Spakovsky, Heritage Foundation) також вважає, що результат процесу у Сенаті передбачуваний.

«Якщо «менеджери» Палати представників, які виступають у ролі обвинувачів, не можуть надати більше доказів, ніж вони вже мають, то я думаю, що результат цього розгляду досить ясний: президент буде виправданий так само, як був виправданий Білл Клінтон 20 років тому», – каже експерт.

Команда Трампа отримає виправдання в Сенаті незалежно від того, наскільки поганим буде її захист, але за теперішнього курсу вона не отримає перемоги в суді громадської думки

Експерт Фонду «Спадщина», який називаються наближеним до Республіканської партії й адміністрації Трампа, також підкреслює, що система влади у США влаштована відмінно від парламентських систем країн Європи і низки інших держав, тому вотум недовіри президентові США з боку Конгресу відрізняється від аналогічних процедур щодо прем’єр-міністрів в інших державах.

Самі ж дії президента США, на думку експерта, не є правопорушенням, що тягне за собою імпічмент.

«У парламентській системі, яка є здебільшого в Європі і в багатьох інших країнах, прем’єр-міністра – лідера країни можна змістити через вотум недовіри в парламенті. У нас немає такої системи, – каже експерт. – Положення про імпічмент у нашій конституції – це не те ж саме, що вотум недовіри. Пункт про імпічмент був запроваджений лише з однією метою, і ця мета полягала у тому, щоб усунути президента тільки в тому випадку, якщо він зробить серйозну провину, і, як написано в Конституції, такою провиною може бути зрада, хабарництво або злочини і провини високого рівня».

«Імпічмент – це не метод для Конгресу США, нашого еквівалента парламенту, для усунення з посади президента, який йому не подобається або з політикою якого він не згоден», – звертає увагу Ганс фон Спаковскі.

Імовірне виправдання президента США в результаті процесу щодо імпічменту в Сенаті не призведе до його виправдання в очах громадськості. Таку думку висловив дослідник аналітичного центру Council on Foreign Relations Макс Бут.

«Команда Трампа отримає виправдання в Сенаті незалежно від того, наскільки поганим буде її захист, але за теперішнього курсу вона не отримає перемоги в суді громадської думки», – твітує Бут.

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