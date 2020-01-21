CNN: понад половина американців вважає, що Сенат має відправити Трампа у відставку

51% американців вважає, що Сенат має відправити президента США Дональда Трампа у відставку, свідчать дані опитування компанії SSRS на замовлення телеканалу CNN. Водночас 45% виступили проти імпічменту президента.

69% американців вважають, що під час судового процесу в Сенаті мають бути опитані нові свідки, які не надавали показання в Палаті представників. Наразі рішення про участь свідків у слуханнях не ухвалене.

21 січня Сенат США продовжить судовий процес у справі про імпічмент президента Дональда Трампа.

Сенатори і Верховний суддя США Джон Робертс вже приведені до присяги. Вони мають відповісти на питання, чи винен Дональд Трамп в зловживанні владою і в перешкоджанні роботи Конгресу. У разі позитивної відповіді, президента можуть усунути з посади.

Розслідування про можливість імпічменту Трампа розпочалося у вересні, після того, як співробітник спецслужб, ім’я якого офіційно досі не названо, написав скаргу на тиск, який президент, за його даними, чинив на Україну із метою нашкодити своєму можливому суперникові на виборах 2020 року демократу Джо Байдену.

19 грудня 2019 року Дональд Трамп став третім президентом США після Ендрю Джонсона і Білла Клінтона, якому Палата представників оголосила імпічмент. Йому закидають зловживання владою і перешкоджання роботі Конгресу.

Оскільки для відсторонення з посади потрібні дві третини голосів, а більшість у Сенаті – в республіканців, Дональд Трамп, найімовірніше, збереже свою посаду. У Білому домі заявили про переконаність Трампа у тому, що Сенат його виправдає.