Сенат продовжить судовий процес у справі про імпічмент Трампа

21 січня Сенат США продовжить судовий процес у справі про імпічмент президента Дональда Трампа.

Очікується, що процес триватиме шість днів на тиждень з перервами кожної неділі.

20 січня адвокати Трампа детально презентували точку зору захисту.

За два дні до цього демократи у Палаті представників звинуватили Трампа у «використанні офіційної влади для тиску» на українську владу, щоб «втрутитися у вибори в Сполучених Штатах для своєї персональної політичної вигоди, а потім спробував приховати свою схему шляхом обструкції розслідування Конгресу його неправомірних дій».

Адвокати Трампа наполягають, що демократи в Палаті представників «від самого початку мають наміри знайти якийсь шлях, – будь-який шлях – щоб корумпувати силу імпічменту для використання у вигляді політичного інструменту, щоб скасувати результати виборів 2016 року та втрутитися у вибори 2020-го».

Офіційно слухання почалися 16 січня, проте швидко були відкладені.

Сенатори і Верховний суддя США Джон Робертс вже приведені до присяги. Вони мають відповісти на питання, чи винен Дональд Трамп в зловживанні владою і в перешкоджанні роботи Конгресу. У разі позитивної відповіді, президента можуть усунути з посади.

Розслідування про можливість імпічменту Трампа розпочалося у вересні, після того, як співробітник спецслужб, ім’я якого офіційно досі не названо, написав скаргу на тиск, який президент, за його даними, чинив на Україну із метою нашкодити своєму можливому суперникові на виборах 2020 року демократу Джо Байдену.

19 грудня 2019 року Дональд Трамп став третім президентом США після Ендрю Джонсона і Білла Клінтона, якому Палата представників оголосила імпічмент. Йому закидають зловживання владою і перешкоджання роботі Конгресу.

Оскільки для відсторонення з посади потрібні дві третини голосів, а більшість у Сенаті – в республіканців, Дональд Трамп, найімовірніше, збереже свою посаду. У Білому домі заявили про переконаність Трампа у тому, що Сенат його виправдає.