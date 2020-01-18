Колишні спецпрокурори у справі про імпічмент Клінтона захищатимуть Трампа

Колишні спецпрокурори у справі про імпічмент 42-го президента США Білла Клінтона захищатимуть від імпічменту 45 президента Дональда Трампа. Про це повідомляє CNN з посиланням на Білий дім.

73-річний Кеннет Стар і 59-річний Роберт Рей приєдналися до команди юристів, які захищають Трампа. Разом з ними до команди приєднався 81-річний адвокат Алан Дершовіц, серед клієнтів якого – голлівудський продюсер Харві Вайнштейн, якого десятки жінок звинуватили у домаганнях, боксер Майк Тайсон, проти якого висували звинувачення у зґвалтуванні, та американський футболіст О. Джей Сімпсон, який звинувачувався у вбивстві дружини.

Очолять захист Трампа юрист Білого дому Пет Сіполоне і особистий адвокат Трампа Джей Секулоу. До них також приєднається колишня генпрокурор штату Флорида Пем Бонді.

Розгляд справи чинного президента США почнеться в Сенаті у вівторок, 21 січня. Сенатори і Верховний суддя США Джон Робертс вже приведені до присяги. Вони мають відповісти на питання, чи винен Дональд Трамп в зловживанні владою і в перешкоджанні роботи Конгресу. У разі позитивної відповіді, президента можуть усунути з посади.

Більшість в Сенаті належить Республіканській партії, від якої Трамп був обраний на пост президента. Ніхто з республіканців не підтримав звинувачення в Конгресі. Аналітики вважають, що Трампа виправдають.

Дональд Трамп став третім президентом США після Ендрю Джонсона і Білла Клінтона, якому Палата представників оголосила імпічмент.