Парнас: Трамп знав усе про пошуки компромату на Байдена

Лев Парнас, соратник юриста президента США Дональда Трампа Руді Джуліані, заявляє, що Трамп знав про пошук в Україні інформації, яка могла б скомпрометувати його суперника Джо Байдена, і схвалював цей пошук. Парнас сказав про це в інтерв’ю Рейчел Меддоу в її телепрограмі на каналі MSNBC ввечері 15 січня.

«Президент Трамп точно знав, що відбувається. Він знав про всі мої рухи. Я б нічого не робив без згоди Руді Джуліані або президента», – сказав Парнас, який є уродженцем України.

Заява соратника Джуліані суперечить словам Трампа про те, що він не знав про пошук компромату на Байдена, колишнього віцепрезидента і суперника на президентських виборах 2020 року, і заперечував тиск на владу України.

Парнас заявив, що у травні 2019 року передав обраному президенту України ультиматум, що жоден високопоставлений американський чиновник не відвідає його інавгурацію, а американську допомогу Україні буде припинено, якщо Київ не оголосить про розслідування справи Джо Байдена.

Парнас у США перебуває під слідством за звинуваченням у порушенні правил фінансування виборчих кампаній.

Джуліані назвав заяви Парнаса «сумними».

«Мені його шкода. Я думав, він гідний чоловік, але я помилився», – цитує Джуліані агенція AP.

У відповідь на питання, чи збрехав Парнас, адвокат Трампа написав: «Я на це поки що не відповідаю».

Напередодні Палата представників США схвалила резолюцію про передачу двох статей про імпічмент президента Дональда Трампа у Сенат для розгляду. А перед цим спікер Палати представників США, демократка Ненсі Пелосі призначила сімох законодавців-демократів з юридичною освітою для участі в процесі щодо імпічменту Трампа.

Саме після того, як уповноважені від Палати представників офіційно зачитають звинувачення на засіданні Сенату, і може розпочатися судовий розгляд у справі про імпічмент.

Лідер більшості у Сенаті республіканець Мітч Макконнел заявляв, що судовий розгляд щодо імпічменту президента Дональда Трампа може розпочатися 21 січня.

Розслідування про можливість імпічменту Трампа розпочалося у вересні, після того, як співробітник спецслужб, ім’я якого офіційно досі не названо, написав скаргу на тиск, який президент, за його даними, чинив на Україну із метою нашкодити своєму можливому суперникові на виборах 2020 року демократу Джо Байдену.

19 грудня 2019 року Дональд Трамп став третім президентом США після Ендрю Джонсона і Білла Клінтона, якому Палата представників оголосила імпічмент. Йому закидають зловживання владою і перешкоджання роботі Конгресу.

Тепер питання про усунення 45-го президента з посади має розглянути Сенат. Оскільки для відсторонення потрібні дві третини голосів, а більшість у Сенаті – в республіканців, Дональд Трамп, найімовірніше, збереже свою посаду. У Білому домі заявили про переконаність Трампа у тому, що Сенат його виправдає.

Сам президент відкидає всі звинувачення і називає справу «полюванням на відьом».