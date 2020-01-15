У Палаті представників назвали сімох законодавців-демократів для участі в процесі щодо імпічменту Трампа

Спікер Палати представників США, демократка Ненсі Пелосі 15 січня призначила сімох законодавців-демократів з юридичною освітою для участі в процесі щодо імпічменту президента США Дональда Трампа в Сенаті.

На пресконференції у Вашингтоні Пелосі повідомила, що йдеться про голову комітету з питань розвідки Палати представників Адама Шиффа, голову юридичного комітету Палати представників Джеррі Надлера, колишніх судових виконавців Хакіма Джеффріса і Джейсона Кроу, колишнього рейнджера і адвоката Вола Демінгса, колишню начальницю поліції Зої Лофґрен і екссуддю Сильвію Ґарсію.

Палата представників 15 січня має проголосувати за резолюцію щодо передачі статей імпічменту в Сенат, в якій і будуть вказані імена осіб, які озвучать офіційні звинувачення у справі усунення Трампа з посади президента.

Саме після того, як уповноважені від Палати представників офіційно зачитають звинувачення на засіданні Сенату, і може розпочатися судовий розгляд у справі про імпічмент. Усі ці семеро конгресменів від Палати представників виступатимуть в якості прокурорів, а сенатори будуть на процесі присяжними.

Лідер більшості у Сенаті республіканець Мітч Макконнел напередодні заявив, що судовий розгляд щодо імпічменту президента Дональда Трампа може розпочатися 21 січня.

Розслідування про можливість імпічменту Трампа розпочалося у вересні, після того, як співробітник спецслужб, ім’я якого офіційно досі не названо, написав скаргу на тиск, який президент, за його даними, чинив на Україну із метою нашкодити своєму можливому суперникові на виборах 2020 року демократу Джо Байдену.

19 грудня 2019 року Дональд Трамп став третім президентом США після Ендрю Джонсона і Білла Клінтона, якому Палата представників оголосила імпічмент. Йому закидають зловживання владою і перешкоджання роботі Конгресу.

Тепер питання про усунення 45-го президента з посади має розглянути Сенат. Оскільки для відсторонення потрібні дві третини голосів, а більшість у Сенаті – в республіканців, Дональд Трамп, найімовірніше, збереже свою посаду. У Білому домі заявили про переконаність Трампа у тому, що Сенат його виправдає.