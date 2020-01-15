Демократи оприлюднили нові документи перед розглядом справи Трампа в Сенаті

Демократи, які в Палаті представників Конгресу США здійснювали розслідування щодо імпічменту президента Дональда Трампа, оприлюднили 14 січня нові документи від Лева Парнаса, близького соратника особистого адвоката Трампа Руді Джуліані. Ці документи вони вважають потенційними новими доказами в судовому процесі у Сенаті, який розглядатиме, чи заслуговує Трамп на відсторонення від влади.

Документи включають рукописні замітки, електронні листи та записи телефонних розмов, вони містять деталі про те, нібито Україна намагалася проводити розслідування щодо політичних конкурентів Трампа, оскільки президент США затримав військову допомогу цій країні. В одній із записок, яку, за словами адвоката Парнаса, писав його підзахисний, ідеться: «Домагайтеся від Зеленського повідомлення про те, що справа Байдена буде розслідуватися».

Серед документів також є раніше нерозголошений лист від Джуліані до Зеленського з проханням про зустріч у середині травня.

У липні в телефонній розмові Трамп просив президента України Володимира Зеленського розслідувати діяльність провідного демократа Джо Байдена та його сина Гантера Байдена. Байден-молодший обіймав посаду правління української енергетичної фірми Burisma з 2014 до 2019 року. Джо Байден є одним із потенційних кандидатів на посаду президента США від Демократичної партії на виборах, які відбудуться в листопаді 2020 року.