Палата представників США схвалила передачу статей щодо імпічменту Трампа у Сенат

Палата представників США схвалила резолюцію про передачу двох статей про імпічмент президента Дональда Трампа у Сенат для розгляду.

Законодавча палата, очолювана демократами, підтримала рішення 228-ма голосами, 193 конгресмени висловилися проти.

Це рішення також передбачає фінансування для судового процесу.

Раніше сьогодні спікер Палати представників США, демократка Ненсі Пелосі призначила сімох законодавців-демократів з юридичною освітою для участі в процесі щодо імпічменту Трампа. Саме після того, як уповноважені від Палати представників офіційно зачитають звинувачення на засіданні Сенату, і може розпочатися судовий розгляд у справі про імпічмент. Ці семеро конгресменів від Палати представників виступатимуть в якості прокурорів, а сенатори будуть на процесі присяжними.

Лідер більшості у Сенаті республіканець Мітч Макконнел напередодні заявив, що судовий розгляд щодо імпічменту президента Дональда Трампа може розпочатися 21 січня.

Розслідування про можливість імпічменту Трампа розпочалося у вересні, після того, як співробітник спецслужб, ім’я якого офіційно досі не названо, написав скаргу на тиск, який президент, за його даними, чинив на Україну із метою нашкодити своєму можливому суперникові на виборах 2020 року демократу Джо Байдену.

19 грудня 2019 року Дональд Трамп став третім президентом США після Ендрю Джонсона і Білла Клінтона, якому Палата представників оголосила імпічмент. Йому закидають зловживання владою і перешкоджання роботі Конгресу.

Тепер питання про усунення 45-го президента з посади має розглянути Сенат. Оскільки для відсторонення потрібні дві третини голосів, а більшість у Сенаті – в республіканців, Дональд Трамп, найімовірніше, збереже свою посаду. У Білому домі заявили про переконаність Трампа у тому, що Сенат його виправдає.