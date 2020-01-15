На що варто звернути увагу, поки імпічмент прямує до Сенату США? Коротке пояснення

Статті обвинувачення щодо імпічменту президента Дональда Трампа не надходять до Сенату самостійно. Їх супроводжують конкретні політичні зірки на чітко відрепетируваному шляху від Білого дому через Капітолій до Сенату для судового засідання. Тут на нього чекає більше історій, театралізованих вистав та традицій, які бачили по телебаченню вперше та водночас востаннє лише під час суду над президентом Біллом Клінтоном в 1999 році.

Очікується, що Трампа, так само як і Клінтона, виправдають. Але американці ще ніколи не бачили, щоб голова Верховного суду Джон Робертс переходив вулицю від Верховного суду до Сенату для засідання. Американці ніколи раніше не були свідками того, як чотири кандидати у президенти від Демократичної партії сидітимуть мовчки, без своїх телефонів, напередодні з’їзду партій в Айові, що відбудеться 3 лютого.

Крім того, минулого разу твітер не був чимось особливим. Але тепер він став улюбленим рупором обвинуваченого президента, який заявляє про свою невинність та лють в реальному часі.

За чим стежити 15 січня, коли Палата представників передасть статті обвинувачення про імпічмент Сенату?

Про що ідеться у справі

18 грудня завдяки спікеру Ненсі Пелосі Палата представників проголосувала за імпічмент Трампа на основі звинувачення у зловживанні владою та перешкоджанні роботі Конгресу у зв'язку з його поведінкою щодо України.

Трамп є третім президентом в історії США, проти якого здійснюють процесу імпічменту. Два інших – це Клінтон (1999 рік) та Ендрю Джонсон (1868). А президент Річард Ніксон пішов у відставку під загрозою звільнення з посади до формального голосування.

Проте Пелосі затримала передачу статей обвинувачення до Сенату доти, доки не будуть визначені більш конкретні правила проведення судового розгляду.

Передача статей

Спершу, Пелосі має назвати обвинувачів від Палати представників, які наведуть сенаторам докази про те, що Трамп зловживав своїм службовим становищем, здійснюючи тиск на Україну задля розслідування у справі сина свого політичного суперника Джо Байдена, а потім перешкоджав Конгресу провести розслідування того, що сталося.

Гра за місце «прокурора» була улюбленим заняттям в Капітолії протягом декількох місяців, але Пелосі тримала всі деталі в секреті. Судячи зі справи Клінтона, ймовірно, після оголошення вибору, профіль тих, кого вона вибере, зросте. Ймовірний вибір включає двох осіб, які вели слухання з імпічменту – це Адам Шифф із комітету розвідки та Джеррольд Надлер із судового комітету.

Близько обіду вона виступила із заявою, після чого палата має проголосувати за передачу статей обвинувачення.

Пізніше в середу вся команда обвинувачів вишикується в чергу за розпорядником Палати представників Полом Ірвінгом та секретарем Палати представників Шерілом Джонсоном, у чиїх папках зберігатимуться статті обвинувачення. Процесія, де всі будуть іти по двоє, пройдуть через Національний скульптурний зал, повз офіс Пелосі, через Ротонду і до дверей Сенату. Потім Джонсон передасть справу секретарці Сенату Джулі Адамс.

Умови та присяга

Потім Сенат розгляне деякі формальні деталі, а також деякі традиційні правила з часів судового розгляду у справі про імпічмент Клінтона. Спершу, вони розглянуть рішення щодо того, як організувати приміщення, щоб розмістити сторону обвинувачення та захисту, а також глядачів із балконів. Потім, згідно з меморандумом, який поширять серед сенаторів, настає низка формальностей, у тому числі прийом законодавців Палати представників.

Очікується, що законодавці з Палати представників представлять статті обвинувачення по імпічменту до кінця тижня. Робертс та сенатори складуть присягу. Також сенатори повинні будуть підписатися в книзі присяги, яку використовують з 1986 року для президентських і судових розглядів у справі про імпічмент, яка зберігається в Національному архіві.

Сенат перетворять на суд

«Слухайте! Слухайте! Слухайте! Усім присутнім наказано мовчати під страхом тюремного ув'язнення, у той час як Сенат Сполучених Штатів постає перед судом за статтею про імпічмент». Так заявив Джеймс Зіглар, пізніше розпорядник Сенату, на суді Клінтона в 1999 році. Згідно з правилами Сенату, судовий розгляд розпочинається та триває шість днів в тиждень, окрім неділі, доти, доки не буде ухвалене рішення.

Проте сенатори мали можливість проголосувати за зміну розкладу. Тож дискусія щодо справи Трампа почнеться наступного вівторка, 21 січня, як заявив Мітч Макконнелл, лідер більшості в Сенаті.

Провадження справи не зупинять

Трамп сказав, що хоче повного судового розгляду зі свідками, і у той же час запропонував зупинити провадження справи. Але для того, щоб зробити бодай щось під час судового розгляду, потрібно голос 51 з 100 сенаторів, але навіть сенатори-республіканці відкинули ідею зупинення справи.

Що зі свідками?

Присяжним невідомо, чи буде Сенат викликати свідків, але це цілком можливо. Колишній радник з національної безпеки Джон Болтон погодився дати свідчення, якщо його попросять. А деякі республіканці навіть провели приватні зустрічі, щоб зробити все, аби свідків викликали на допит.

Оскільки республіканці мають більшість (53 члени – ред.), чотири сенатори від Республіканської партії мали б проголосувати разом із демократами, щоб набрати потрібну кількість голосів (51 голос)

Йдеться про поміркованих сенаторів від Республіканської партії Сюзен Коллінз від Мейна, Мітта Ромні від Юти, Лізу Мурковскі від Аляски і Ламара Александра від Теннессі. Будь-який план стосовно свідків, ймовірно, буде включати свідчення та докази людей, яких будуть викликати республіканці та демократи. Трамп сказав, що хоче, щоб Сенат викликав Пелосі та Шиффа, але це вкрай малоймовірно.

Під час суду над Клінтоном, колишню практикантку Білого дому Моніку Левінскі допитали окремо приватно, проте для надання свідчень її не викликали. Вона та Клінтон мали позашлюбні стосунки – про це сказали обоє.

Чотири сенатори

Сенатори люблять поговорити, та й кожен політик хоче лишатися на зв’язку зі своїми виборцями. Тому правило суду у справі про імпічмент, яке забороняє говорити чи консультуватися по телефону у стінах Сенату, може їх всіх розчарувати. Однак це ніщо у порівнянні з розчаруванням чотирьох сенаторів-демократів, які були змушені покинути Айову, де менше, ніж за три тижні розпочнеться з’їзд партій для першого кола голосування в перебігу президентських виборів.

Елізбет Воррен від Масачусетса, Берні Сандерса від Вермонту, Емі Клобушар від Мінесоти та Майкл Беннет від Колорадо тепер мають вирішити – відправляти до Айови своїх заступників або ж робити короткі подорожі туди і назад.

«Я їм сказав, що ця справа – це ваша відповідальність як сенаторів, і їхній графік не вплине на те, що ми маємо робити» – сказав минулого місяця в інтерв’ю для Аssociated Press лідер демократів сенатор Чак Шумер. Він сказав, що ніхто з них не заперечував. «Є переваги у роботі сенатором, – додав Шумер, – але є ї обов’язки».

Чи будуть нові дані?

Це не буде повний переказ слухань Палати представників, які тягнулися цілу осінь. Болтон, який з перших уст знає про тиск президента на Україну, ще не розповів свою історію. Сенат також може розглянути нову серію документів, опублікованих у вівторок демократами з Палати представників. Вони можуть змусити поглянути по-новому на роботу особистого адвоката Трампа задля тиску на Україну в розслідуванні Байдена та затримки президентом військової допомоги країні-союзнику США, яка межує з Росією.

Передача: за чим слідкувати поки імпічмент прямує до Сенату: