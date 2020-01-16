Голова Верховного суду США і сенатори присягнули перед судовим процесом над Трампом

Голова Верховного суду США Джон Робертс присягнув перед членами Сенату на історичному процесі щодо імпічменту президента Дональда Трампа.

Робертс пообіцяв, що в усьому, що стосується судового розгляду у справі про імпічмент президента США Дональда Трампа, «буде судити неупереджено – за Конституцією і законами».

Після цього свої підписи під присягою поставили і сенатори.

Лідер більшості в Сенаті Мітч Макконнел заявив, що слухання відкладаються до 21 січня, розгляд почнуть о 20:00 за Києвом.

Дональду Трампу відправлять повістку щодо явки в імпровізовану залу суду Сенату. Як очікується, його представлятимуть двоє адвокатів.

Раніше сьогодні Сенат США офіційно розпочав судовий розгляд у справі про імпічмент президента Дональда Трампа. Це сталося після того, як голова комітету з питань розвідки Палати представників Адам Шифф зачитав дві статті звинувачень на адресу президента, прибувши в Сенат на числі сімох уповноважених Палати представників, яких американська преса називає «менеджерами» з імпічменту. На процесі вони будуть в якості прокурорів. Сенатори ж будуть на процесі у якості присяжних.

Напередодні Палата представників США призначила цих сімох законодавців-демократів з юридичною освітою для участі в процесі щодо імпічменту.

Розслідування про можливість імпічменту Трампа розпочалося у вересні, після того, як співробітник спецслужб, ім’я якого офіційно досі не названо, написав скаргу на тиск, який президент, за його даними, чинив на Україну із метою нашкодити своєму можливому суперникові на виборах 2020 року демократу Джо Байдену.

19 грудня 2019 року Дональд Трамп став третім президентом США після Ендрю Джонсона і Білла Клінтона, якому Палата представників оголосила імпічмент. Йому закидають зловживання владою і перешкоджання роботі Конгресу.

Оскільки для відсторонення з посади потрібні дві третини голосів, а більшість у Сенаті – в республіканців, Дональд Трамп, найімовірніше, збереже свою посаду. У Білому домі заявили про переконаність Трампа у тому, що Сенат його виправдає.