Сенат США офіційно розпочав судовий процес у справі про імпічмент Трампа

Сенат США 16 січня офіційно розпочав судовий розгляд у справі про імпічмент президента Дональда Трампа. Це сталося після того, як дві статті звинувачень на адресу президента представили семеро уповноважених Палати представників, які передали колегам текст звинувачень на адресу Трампа.

Напередодні Палата представників США призначила сімох законодавців-демократів з юридичною освітою для участі в процесі щодо імпічменту. Саме після того, як уповноважені від Палати представників офіційно зачитали звинувачення на засіданні Сенату і став можливим початок судового розгляду. Ці семеро конгресменів від Палати представників, яких у американській пресі ще називають «менеджерами» з імпічменту, виступатимуть на процесі в якості прокурорів, а сенатори будуть присяжними.

Лідер більшості у Сенаті республіканець Мітч Макконнел раніше парипустив, що судовий розгляд щодо імпічменту президента Дональда Трампа може розпочатися 21 січня.

Розслідування про можливість імпічменту Трампа розпочалося у вересні, після того, як співробітник спецслужб, ім’я якого офіційно досі не названо, написав скаргу на тиск, який президент, за його даними, чинив на Україну із метою нашкодити своєму можливому суперникові на виборах 2020 року демократу Джо Байдену.

19 грудня 2019 року Дональд Трамп став третім президентом США після Ендрю Джонсона і Білла Клінтона, якому Палата представників оголосила імпічмент. Йому закидають зловживання владою і перешкоджання роботі Конгресу.

Оскільки для відсторонення з посади потрібні дві третини голосів, а більшість у Сенаті – в республіканців, Дональд Трамп, найімовірніше, збереже свою посаду. У Білому домі заявили про переконаність Трампа у тому, що Сенат його виправдає.