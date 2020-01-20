Адвокати Трампа закликають Сенат негайно закрити справу про імпічмент

Юридична команда Дональда Трампа повторила 20 січня слова президента США, що він не зробив «абсолютно нічого поганого», і закликала Сенат негайно відхилити справу про імпічмент, повідомляє АР. Про це йдеться в поданні на 110 сторінках, переданому до Сенату з Білого дому.

Адвокати Трампа називають процес імпічменту «легковажним» і «небезпечним перекручуванням Конституції». Президентські юристи вважають справу сфальсифікованою і наполягають, що зловживання владою не є злочином.

Команда Трампа заявила в понеділок, що навіть якщо Трамп справді зловживав своєю владою, відмовляючи Україні у військовій допомозі, це не містить жодного кримінального праавопорушення.

У вівторок, 21 січня, в Сенаті очікуються виступи сторін обвинувачення і захисту щодо правил процесу, зокрема, щодо того, чи слід викликати свідків.

Офіційно слухання почалися 16 січня, проте швидко були відкладені. Вони мають продовжитися 21 січня, після вихідного в понеділок з нагоди Дня Мартіна Лютера Кінга.

18 січня американський канал CNN повідомив, що у справі про імпічмент інтереси Дональда Трампа представлятимуть ті ж адвокати, які захищали від імпічменту 42-го президента США Білла Клінтона.​

Сенатори і Верховний суддя США Джон Робертс вже приведені до присяги. Вони мають відповісти на питання, чи винен Дональд Трамп в зловживанні владою і в перешкоджанні роботи Конгресу. У разі позитивної відповіді, президента можуть усунути з посади.

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Розслідування про можливість імпічменту Трампа розпочалося у вересні, після того, як співробітник спецслужб, ім’я якого офіційно досі не названо, написав скаргу на тиск, який президент, за його даними, чинив на Україну із метою нашкодити своєму можливому суперникові на виборах 2020 року демократу Джо Байдену.

19 грудня 2019 року Дональд Трамп став третім президентом США після Ендрю Джонсона і Білла Клінтона, якому Палата представників оголосила імпічмент. Йому закидають зловживання владою і перешкоджання роботі Конгресу.

Оскільки для відсторонення з посади потрібні дві третини голосів, а більшість у Сенаті – в республіканців, Дональд Трамп, найімовірніше, збереже свою посаду. У Білому домі заявили про переконаність Трампа у тому, що Сенат його виправдає.