Я не хочу, аби Україна була втягнута у внутрішню американську політику – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив про намір будувати з США «хороші довірчі відносини». Про це він сказав в інтерв’ю The times of Israel, відповідаючи на запитання щодо ситуації з імпічментом президента Дональда Трампа.

«Я не робив нічого протизаконного. Я мав телефонні розмови із президентом США. Як президент України я робив усе, що міг, для хороших довірчих відносин з одним із наших стретегічних партнерів», – пояснив він.

За словами Зеленського, Україна ніколи не намагалася впливати на американську внутрішню політику.

«Я раніше так поводився і тепер так поводжуся – аби уникнути втягування України або будь-якого українця у політичну ситуацію у Сполучених Штатах. Це – їхня країна, і вони поводяться з нею, як вважають за потрібне. І я не хотів би, аби ми були вплутані у будь-які справи їхньої внутрішньої політики», – зазначив президент.

Розслідування про можливість імпічменту Трампа розпочалося у вересні, після того, як співробітник спецслужб, ім’я якого офіційно досі не названо, написав скаргу на тиск, який президент, за його даними, чинив на Україну із метою нашкодити своєму можливому суперникові на виборах 2020 року демократу Джо Байдену.

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19 грудня 2019 року Дональд Трамп став третім президентом США після Ендрю Джонсона і Білла Клінтона, якому Палата представників оголосила імпічмент. Йому закидають зловживання владою і перешкоджання роботі Конгресу.

Оскільки для відсторонення з посади потрібні дві третини голосів, а більшість у Сенаті – в республіканців, Дональд Трамп, найімовірніше, збереже свою посаду. У Білому домі заявили про переконаність Трампа у тому, що Сенат його виправдає.