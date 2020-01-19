Зеленський розповів, чому поїде до Ізраїлю

Президент України Володимир Зеленський поїде до Ізраїлю, де візьме участь у заходах, присвячених 75-й річниці звільнення нацистського концтабору Аушвіц, попри те, що не зможе виступити там. Президент сказав про це в інтерв'ю The Times of Israel.

За словами Зеленського, він планував відвідування цього заходу, однак відклав остаточне підтвердження до того часу, як в Україну повернуться тіла загиблих внаслідок авіакататрофи в Ірані.

Зеленський додав, що було б справедливо, якби йому дозволили виступити на заходах в Єрусалимі.

«Для мене особисто неважливо, чи я виступатиму. Але так багато людей, які загинули внаслідок цієї трагедії (під час Голокосту – ред.), починаючи з Бабиного Яру, де стратили 150 тисяч українських євреїв. Статистична інформація, яку ми маємо, показує, що кожен четвертий з євреїв, які загинули під час Голокосту, був українцем. Для українців дуже важливо вшанувати жертв Голокосту. Тому, вважаю, було б справедливо, якби президент України виступив із промовою. Я знаю, що в ізраїльської сторони інший формат; нас не запросили виступати. Але в будь-якому випадку, я буду присутній на цій церемонії», – сказав Зеленський.

Заходи, присвячені 75-й річниці звільнення нацистського концтабору Аушвіц, відбудуться 22-23 січня в Єрусалимі.

У таборі «Аушвіц-Біркенау» в роки Другої світової війни, за оцінками, загинули понад мільйон людей, більшість з яких становили євреї.

Загалом під час Голокосту нацисти і їхні спільники вбили шість мільйонів євреїв.