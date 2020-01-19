Фоторепортаж: у «Борисполі» прощалися із загиблими у катастрофі літака «Тегеран-Київ» 

У міжнародному аеропорту «Бориспіль» пройшла церемонія прощання із загиблими внаслідок збиття літака МАУ в Ірані. Тіла українців, які загинули у катастрофі, доправили літаком вранці 19 січня в Україну. Зустрічали літак президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Олексій Гончарук, голова Верховної Ради Дмитро Разумков та інші представники влади.



Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752, що летів із Тегерана до Києва, зазнав катастрофи невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були на борту – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, 9 членів екіпажу і 2 пасажирів – українці. Вранці 11 січня – після кількох днів заперечень – Іран офіційно визнав вину своїх військових за збиття українського літака. Влада Ірану назвала дії своєї протиповітряної оборони «помилковими» і взяла на себе відповідальність за інцидент.