Лев Парнас про свою діяльність в Україні, домовленості з Фірташем та стеження за Йованович

Адвокат та бізнесмен родом із Радянського Союзу Лев Парнас є ключовою фігурою в розслідуванні імпічменту Дональда Трампа. Він каже, що президент США «точно знав», що відбувається кампанія з тиску на Україну для того, щоб президент Володимир Зеленський розпочав розслідування стосовно політичного суперника Трампа, демократа Джо Байдена. В інтерв’ю американським телеканалам він заявив, що готовий свідчити в Сенаті під час розгляду справи про імпічмент президента Трампа.

У несподіваних інтерв’ю, які Лев Парнас дав телеканалам MSNBC та CNN, а також газеті The New York Times, близький соратник особистого адвоката Трампа Руді Джуліані заявив, що він тісно співпрацював з Джуліані, який інформував Трампа про спроби змусити українських чиновників повести розслідування щодо Джо Байдена, одного з лідерів Демократичної партії та висуванця на президентських виборах цього року.

«Президент Трамп точно знав, що відбувається», – сказав Парнас в інтерв’ю політичній коментаторці каналу MSNBC Рейчел Меддоу, яке вийшло в ефір пізно ввечері 15 січня.

«Він знав про всі мої дії. Я б нічого не робив без згоди Руді Джуліані чи президента. У мене не було наміру, в мене не було підстав говорити з будь-яким із цих чиновників», – додав він.

Потім Парнас підтвердив свою заяву в інтерв’ю Андерсону Куперу з CNN, який також запитав його про те, як це так, що Трамп заявив, що він не знає Парнаса.

«Він бреше», – сказав Парнас.

У своїй заяві для MSNBC під час ефірного інтерв’ю Джуліані заперечив, що сказав українським чиновникам, що Парнас говорив від імені Трампа.

У розмові з Рейчел Меддоу Лев Парнас пояснив, що для України була дуже важлива не так сама військова допомога США, як жест політичної підтримки у час війни з Росією.

«Це була не лише військова допомога. Це була вся допомога»,– розповідає Парнас @maddow. «Стосунки б зіпсувалися. Ми припинили б їм надавати будь-яку допомогу, якби ... було декількох вимог на даний момент – найважливіша з них була оголошення розслідування щодо Байдена».

Трамп відчайдушно спростував усі звинувачення в тому, що він стояв за кампанію, щоб змусити українських чиновників розслідувати ділові угоди колишнього віцепрезидента Байдена та його сина. Ці звинувачення є частиною розслідування у справі імпічменту президента, які офіційно мають бути представлені сьогодні, 16 січня, в Сенаті США.

Незважаючи на те, що Палата представників проголосувала ще 18 грудня за імпічмент Трампа, демократи оприлюднили нові докази 14 січня. Вони стверджують, що ці докази свідчать про те, наскільки глибокою була кампанія з вилучення інформації про Байдена.

Стеження за послом США Марі Йованович

У документах, на які посилається Парнас, також показано, що кандидат у конгресмени від Коннектикуту Роберт Гайд посилав Парнасу зневажливі повідомлення про колишнього посла США в Україні Марі Йованович. У цих повідомленнях він інформував про її місце перебування та використання мобільних телефонів, що викликало занепокоєння щодо можливого спостереження за послом та загрозу її безпеці.

Міністерство внутрішніх справ України заявляє, що «взяло до відома» матеріали, опубліковані слідчими Палати представників Конгресу США, в яких йдеться про можливе стеження за колишнім послом США в Україні Марі Йованович на території України.

«Позиція України – не втручатися у внутрішньополітичні справи Сполучених Штатів Америки. Однак у опублікованих записах міститься факт можливого порушення законодавства України та Віденської конвенції про дипломатичні зносини, яка захищає права дипломата на території іншої держави. Україна не може залишити без уваги такі незаконні дії на своїй території», – йдеться в повідомленні.

«Наша мета – оперативно-слідчим шляхом перевірити, чи дійсно був факт порушення українського та міжнародного законодавств. Тоді повинно бути відповідне реагування. Або ж це була просто бравада та фейк у неформальній бесіді двох громадян США», – заявили в МВС.

За повідомленням, міністерство також звернулося до ФБР США із проханням надати усі матеріали й інформацію про осіб, які можуть бути причетні до цього можливого кримінального правопорушення. Крім того, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков запропонував американській стороні взяти участь в такому розслідуванні.

Речниця колишнього генерального прокурора Юрія Луценка Лариса Сарган відмовилася коментувати його листування у справі посла Марі Йованович, яке оприлюднила Палата представників Сполучених Штатів.

«Там немає ніяких новин, все було відкоментовано вже давно. Просто зараз воно перебуває у формі переписки», – сказала Сарган.

На уточнення щодо висловлювань Луценка на адресу колишньої посла США в Україні Марі Йованович Сарган відповіла, що і тут не бачить «нічого нового».

Домовленості з Фірташем

У розмові з Рейчел Меддоу Лев Парнас сказав, що команда адвокатів, якою керував Руді Джуліані від імені президента Трампа, зверталася по допомогу до українського олігарха Дмитра Фірташа, який перебуває у Відні і якого у США звинувачують у корупції. Від Фірташа хотіли отримати інформацію про діяльність Байдена в обмін на припинення справи про екстрадицію до США.

Колишній посол США у Росії Майкл Макфол прокоментував, що це є «дуже погана справа», якщо вона є правдива і що світло у цій справі міг би пролити колишній міністр юстиції США Вільям Барр.

«Ще одна домовленість «щось за щось» від #MaddowParnas. Фірташ дав би інформацію, корисну для Трампа, у відповідь за скасування обвинувачення США щодо Фірташа! Якщо це правда, дуже погано. Хочеться почути Барра».

Раніше американські прокурори повідомляли, що Лев Парнас отримав один мільйон доларів від адвоката українського олігарха Дмитра Фірташа. Про це вони повідомили 17 грудня в суді.

Парнаса, якому інкримінують фінансові зловживання, відпустили під заставу після його арешту в жовтні. Він перебував під домашнім арештом у Флориді.

У розмові з телеканалом CNN Парнас зазначив, що зусилля юридичної команди Трампа були спрямовані виключно на те, щоб Дональда Трампа переобрали на другий термін у 2020 році, а не на те, щоб боротися з корупцією в Україні.

«Саме так усі бачили», – сказав Парнас у розмові з CNN.

«Це було найважливіше ... він намагався утриматися ще протягом чотирьох років і за це боровся. Я хочу сказати, що інших причин для цього не було», – додав він.

В інтерв’ю газеті New York Times Парнас сказав, що шкодує, що довірився Трампу.

НОВЕ: В інтерв'ю @nytimes Лев Парнас каже, що шкодує, що довірився Трампу і Джуліані.



«Я думав, що я є патріотом і допомагаю президенту», «слухаючи (розпорядження – ред.) @POTUS (президента – ред.) та його адвоката, я думав, що не міг потрапити в біду або зробити щось не так»

Парнас, який не визнав себе винним у порушенні федеральної агітаційної кампанії в іншій кримінальній справі після того, як його арештували 9 жовтня 2019 року, закликав конгрес США дозволити йому давати свідчення в розслідуванні імпічменту.

В розмові з телеканалом CNN Парнас сказав, що він і колишній радник з питань національної безпеки Джон Болтон «можуть розставити всі крапки над «і», я думаю, тому що я був там на місці, а він [Болтон] був тут».

Також Парнас заявив, що дати інтерв’ю пресі його змусили побоювання за власну безпеку, і що розповівши цю інформацію, він почувається більш захищеним.

Початок імпічменту в Сенаті

Палата представників під керівництвом демократів у грудні звинуватила Трампа у зловживанні владою задля особистої вигоди та у перешкоджанні роботі Конгресу.

Трамп є третім президентом в історії США, який офіційно звинувачується у злочинах та проступках на найвищій посаді, як це передбачено в Конституції, відкидає звинувачення і називає провадження у справі імпічменту «полюванням на відьом».

Палата представників, нижня палата американського парламенту, проголосувала 15 січня за те, щоб передати статті про імпічмент до Сенату для судового розгляду і призначила керівників процесу імпічменту.

Уповноважені Палати будуть виконувати функції прокурорів у справі про імпічмент, тоді як сенатори, більшість з яких є республіканцями, відіграватимуть роль суду присяжних.

Головуючим суддею буде головний суддя Верховного суду Джон Робертс, який міг би ухвалити рішення про те, чи допустимо додавати до слухань нові матеріали, якщо вони з’являться в судовому процесі.

При цьому сенатори, згідно з правилами, можуть проголосувати 51 голосом за скасування рішення головного судді.