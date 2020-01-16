Поклади золота й танталу на Кіровоградщині відкрили ще за радянських часів, та протягом кількох останніх десятиліть вони лишалися занедбаними й закинутими – аж донедавна. Допоки у вересні 2019-го дві компанії не отримали від Держгеонадр спецдозвіл на їхню розробку – попри незгоду тамтешньої облради. Більше того, ці фірми, як з’ясували учасники проєкту «Схеми в регіонах», отримали право на видобуток коштовних руд з порушенням процедури подачі документів. А співзасновники двох компаній вивели журналістів на оточення одного з найвпливовіших українських міністрів, якому вдалося зберегти посаду і після перемоги Зеленського – Арсена Авакова.Розслідування Максима Савчука. Над матеріалом також працювали учасники проєкту «Схеми в регіонах»: Анастасія Комендантова, Кирило Овсяний, Олена Мудра та Павло Лісниченко. «Схеми в регіонах» – спільний проєкт програми «Схеми» та Інституту розвитку регіональної преси. Протягом пів року група із чотирьох регіональних журналістів відвідає чотири регіони України – Сумщину, Одещину, Кіровоградщину та Закарпаття – у яких підготує і видасть в ефір чотири регіональні розслідування.