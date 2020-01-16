«Нічого нового»: в Луценка не стали коментувати листування щодо Йованович

Речниця колишнього генерального прокурора Юрія Луценка Лариса Сарган відмовилася коментувати його листування, яке оприлюднила Палата представників Сполучених Штатів.

«Там немає ніяких новин, все було відкоментовано вже давно. Просто зараз воно перебуває у формі переписки», – сказала Сарган.

На уточнення щодо висловлювань Луценка на адресу колишньої посла США в Україні Марі Йованович Сарган відповіла, що і тут не бачить «нічого нового».

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«Що нового ви там прочитали, те, що не сказав Луценко протягом всього часу, що давав публічні інтерв’ю на каналах, в друкованій пресі?» – зазначила вона.

Серед масиву повідомлень, оприлюднених Палатою представників 14 січня, є кілька від Юрія Луценка. В одному з них він дорікає соратнику адвоката президента США Руді Джуліані Леву Парнасу за неспроможність «зняти одну дуру». Судячи з контексту, йдеться про тодішню посла США в Україні Марі Йованович.

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14 січня, напередодні голосування щодо того, чи передавати у Сенат статті про імпічмент президента Дональда Трампа, розслідувачі у питаннях імпічменту щодо президента США Дональда Трампа в Палаті представників США оприлюднили нові документи від Лева Парнаса, близького соратника особистого адвоката Трампа Руді Джуліані. Це – потенційно нові докази у судовому процесі у Сенаті, який розглядатиме, чи треба відсторонили чинного президента США від його посади.

Опубліковані 14 січня документи включають від руки написані записки, електронні листи та записи телефонних розмов.

Документи, зокрема, показують, що кандидат до Конгресу від Коннектикуту Роберт Гайд висловлює зневагу до колишнього посла США в Україні Марі Йованович у повідомленнях до Парнаса. Він звітував йому про інформацію щодо її місця перебування і використання мобільних телефонів, що викликало занепокоєння щодо можливого стеження за нею.

Марі Йованович, яку минулого року несподівано відкликали з посади посла США в Україні, раніше повідомляла конгресовому розслідуванню у справі імпічменту президента Дональда Трампа, що напередодні відкликання відчувала брак підтримки з боку Державного департаменту, а після того – загрозу з боку Трампа.

Палата представників під керівництвом демократів у грудні звинуватила Трампа у зловживанні владою задля особистої вигоди, а також у перешкоджанні Конгресу.

Трамп заперечує звинувачення. Він назвав процедуру імпічменту «полюванням на відьом».