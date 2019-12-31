Вільям Тейлор, який залишає Київ, прогнозує «гарні часи» для України

Вільям Тейлор, який залишає посаду тимчасового повіреного у справах США у Києві, повідомив, що його замінить заступниця голови місії США в Україні Крістіна Квін. У зверненні до українців, оприлюдненому 31 грудня у твітері посольства США в Україні, Тейлор каже, що оптимістично налаштований щодо України.

«Як ви знаєте, найближчим часом я залишу Київ. Коли я приїхав до Києва у червні, я знав, що моє перебування тут буде обмеженим у часі. І час мого перебування в Україні від червня був чудовим, надзвичайним. Згадаймо, які події відбулися відтоді: було обрано нову Верховну Раду, з’явилися нові можливості просувати реформи, було сформовано Вищий антикорупційний суд…, прогрес у поверненні миру на Донбас – телефонні дзвінки між президентами Зеленським і Путіним, обмін полоненими», – сказав Тейлор.

Попереду, за його словами, «будуть теж гарні часи».

«Високопосадовці (з Вашингтону) були тут і продовжують відвідувати Україну. США демонструють сильну підтримку України, зокрема, останній такий крок – підтримка санкцій проти «Північного потоку – 2». Це свідчить про те, що сильна підтримка України з боку США триватиме. Це двопартійна підтримка, вона здійснюється всім Конгресом, і це можливість для нас рухатися далі у відносинах США – Україна. Я дуже оптимістично налаштований щодо України», – заявив Вільям Тейлор, який був одним із ключових свідків на слуханнях щодо імпічменту президента США Дональда Трампа в Палаті представників минулого місяця.

Посол Тейлор став тимчасовим повіреним у справах США в Україні у червні цього року.

Посада посла США в Україні залишається вакантною від травня, коли Вашингтон відкликав Марі Йованович.

Вільям Тейлор працював в Україні і раніше, він був послом США з 2006 до 2009 року. Після цього дипломат був спеціальним координатором Державного департаменту з питань Близького Сходу, представником США в Близькосхідному квартеті тощо. Перед останнім призначенням Тейлор обіймав посаду виконавчого віцепрезидента Інституту миру США.