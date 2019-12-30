Помпео приїде до Києва 3 січня – Держдепартамент

Державний секретар США Майк Помпео 3 січня приїде з візитом до Києва, де зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Вадимом Пристайком і міністром оборони Андрієм Загороднюком, повідомляє пресслужба Держдепартаменту США.

За повідомленням, Помпео має намір підтвердити підтримку США суверенітету і територіальної цілістості України.

Помпео також візьме участь у вшануванні пам'яті загиблих на Донбасі й зустрінеться з представниками релігійних організацій, громадянського суспільства і бізнесу, щоб обговорити питання прав людини, інвестиційний клімат і програму реформ уряду.

Після Києва держсекретар США поїде до Мінська, потім до Нур-Султана, Ташкента і Нікосії.

Поїздка Помпео до п'яти країн триватиме з 3 до 7 січня.

Раніше цього місяця американський сенатор-демократ Роберт Менендез висловив занепокоєння повідомленнями про плани адміністрації президента Дональда Трампа дочасно відкликати повіреного у справах США в Україні Вільяма Тейлора після того, як він дав критичні свідчення під час слухань щодо імпічменту.

17 грудня Менендез, який є членом комітету з міжнародних відносин Сенату, написав листа державному секретареві США Майку Помпео, в якому закликав не відкликати Тейлора перед візитом до Києва в січні.

Як очікують, Тейлор, який був ключовим свідком на слуханнях щодо імпічменту Трампа в Палаті представників минулого місяця, закінчить своє перебування на посаді 2 січня.

Розслідування про можливість імпічменту в США ведеться у зв’язку з висловленими на адресу Трампа звинуваченнями в тому, що він тиснув на президента України Володимира Зеленського з метою завдати шкоди своєму політичному опонентові Джо Байдену, затримуючи військову допомогу і візит Зеленського у Вашингтон.