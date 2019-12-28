США дали компаніям, які підпадають під санкції, місяць на згортання будівництва «Північного потоку-2»

Сполучені Штати попередили компанії, які беруть участь у будівництві «Північного потоку-2», що у них є час до 20 січня для згортання робіт з прокладання газопроводу по дну Балтійського моря. Про це йдеться в заяві Бюро енергетичних ресурсів, оприлюдненій в п’ятницю на сайті Держдепартаменту США.

Щодо компаній, які будуть вести роботи після цього терміну, можуть запровадити санкції відповідно до ухваленого нещодавно закону

Закон про оборонний бюджету США, що передбачає санкції за участь у цьому будівництві, президент Дональд Трамп підписав закон 20 грудня. З цього моменту держсекретар Майк Помпео повинен буде протягом 60 днів надати в Конгрес звіт, в якому будуть перераховані компанії, що порушують вимоги закону, після чого теоретично їм дадуть 30 днів на завершення операцій. Однак в Держдепартаменті очікують, що вони «негайно продемонструють сумлінні зусилля щодо згортання участі» в проєкті.

Закон не передбачає санкцій безпосередньо проти газопроводу або підрядників його будівництва, в числі яких компанії з Росії та ряду європейських країн. Його дія відноситься саме до укладання труб на дні моря. Однак в роз’ясненні Держдепартаменту йдеться, що всі компанії, що беруть участь в проєкті, повинні «уважно вивчити», які наслідки він може мати для них.

«Метою США є зупинка будівництва «Північного потоку-2», – мовиться в заяві, де також наголошується, що США послідовно виступали проти будівництва газопроводу з Росії до Німеччини протягом багатьох років.

Сенат Конгресу США 17 грудня підтримав законопроєкт. Він набув чинності після того, як документ підписав увечері 20 грудня президент Дональд Трамп.

Санкції, що передбачають відмову у візах і заморожування американських активів підприємців і компаній, що беруть участь у проєкті, містяться в законі про оборонні витрати Сполучених Штатів.

Основним об’єктом санкцій є компанії, які здійснюють укладання труб на дні моря, зокрема, швейцарська компанія Allseas, якій належить найбільше в світі судно-трубоукладач Pioneering Spirit. Це судно завершує укладання останнього відрізка газопроводу «Північний потік-2», за яким у Німеччину має надходити російський природний газ.