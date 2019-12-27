Експерт радить Росії позбутись ілюзій щодо підтримки Європою «Північного потоку-2»

Рішення президента США Дональда Трампа підписати закон про державний оборонний бюджет США (NDAA), що передбачає обов’язковість запровадження санкцій проти компаній, які беруть участь у газпромівському енергетичному проєкті «Північний потік-2», призвела до припинення прокладання трубопроводу.

Через загрозу запровадження санкцій компанія Allseas, що прокладала трубопровід «Північний потік-2» в Балтійському морі, припинила роботу, поставивши під сумнів плановані строки завершення проєкту.

Після припинення роботи Allseas від російської сторони надходять суперечливі сигнали щодо можливості добудови останніх 10% російсько-німецького газопроводу. Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія має судно-трубопрокладач, яке може завершити будівництво, хоч на це і знадобиться на кілька місяців більше, пише російське видання «Коммерсант», посилаючись на інформацію від неназваних осіб, які були присутні на закритій зустрічі бізнесменів із російським президентом.

Але президент російської Об’єднаної суднобудівної корпорації Олексій Рахманов в інтерв’ю російській пресі зауважив, що жодне з двох суден-трубопрокладачів, які має «Газпром», не підходить для виконання необхідних робіт, і тому добудова трубопроводу може затягнутись на 4,5–6 років, повідомляє російське видання SV pressa.

Чи варто «Газпромові» розраховувати на активну підтримку Європи у втіленні проєкту, досі не відомо. В Європі висловили жаль щодо запровадження санкцій, але поки утримуються від дій у відповідь.

Речник Євросоюзу заявив, що це «запровадження санкцій проти компаній ЄС, які провадять законний бізнес».

У Німеччині рішення США запровадити санкції назвали «втручанням у внутрішні справи». «Подальші рішення мають ухвалити компанії, які беруть участь у побудові трубопроводу», – заявив міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц.

Канцлер Німеччини Анґела Меркель наголосила, що Німеччина не розглядає заходи у відповідь і «не бачить альтернативи переговорам, хоч і дуже різким, бо ми не схвалюємо санкції».

Директор Центру Carnegie у Москві Дмитро Тренін назвав відповідь Німеччини «кволою».

«Квола відповідь Німеччини на американські санкції проти «Північного потоку-2» має звільнити Москву від останніх ілюзій стосовно Європи, – написав Тренін. – Незважаючи на нарікання, що прикривають нездатність європейців діяти, США більш впливові у Європі, ніж у 1970-і й 80-і. В найближчому майбутньому це не зміниться».

Позиція невеликих європейських країн, що виступають проти «Північного потоку-2», виявилась важливою, зауважує експерт Німецького фонду Маршалла Ульріх Шпек.

«Відповідь Німеччини слабка, бо вона не переконана у сенсі «Північного потоку-2», – пише Шпек. – Це те, чого не розуміють люди, зациклені на аналізі позицій великих держав, – що невеликі країни також мають вагу».

А в Німецькому інституті економічних досліджень (DIW) закликали уряд країни запровадити додаткові тарифи проти товарів зі США у відповідь на американські санкції проти «Північного потоку-2», пише німецька медіакомпанія DW. Експерт інституту Клаудія Кемферт побачила у рішенні США запровадити санкції намагання продати Німеччині дорогий американський зріджений газ.

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