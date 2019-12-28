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28 грудня 2019, Київ 13:04
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Як мостом «прив’язали» Крим?

Як мостом «прив’язали» Крим?
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Росія радіє залізниці, а світ та Україна – засуджують. До Криму проклали залізницю, але вже з боку Росії. По Керченському мосту – найдовшому в Європі. У російських ЗМІ – це головна тема для радості та гордості. Журналісти рекламують залізницю і агітують їхати до Криму. Називають будівництво – космосом. Як оспівували запуск потягів до Криму на російських ток-шоу, чи витримає Керченський міст російські вагони, що всередині вагонів і навіщо залізниця до Криму Путіну – дивіться «Крим.Реалії»

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