Посольство США: запуск поїздів Керченським мостом є неповагою до суверенітету України

У посольстві США в Києві назвали «кричущою неповагою до суверенітету України» запуск російських поїздів по Керченському мосту, що з'єднує анексований Крим із Росією. Про це йдеться в заяві дипвідомства в Twitter.

«Як і наші українські й інші європейські партнери, ми засуджуємо запуск Росією залізничного сполучення між Росією та Кримом. Цей крок із боку Росії демонструє кричущу неповагу до суверенітету та територіальної цілісності України», – йдеться в повідомленні.

Раніше Литва і Фінляндія також підтримали Україну. Вільнюс назвав порушенням міжнародного права відкриття залізничного руху Керченським мостом. А в Міністерствах закордонних справ Польщі й Румунії вкотре заявили, що не визнають російську анексію Криму.

25 грудня з Росії до Криму прибув перший російський потяг новим мостом.

Президент Росії Володимир Путін 23 грудня запустив рух поїздів по мосту через Керченську протоку.

Прокуратура Автономної Республіки Крим порушила через це кримінальне провадження за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України в анексований Крим.

МЗС України висловило рішучий протест у зв’язку з неузгодженим візитом президента Росії Володимира Путіна в анексований Крим і відкриттям руху по залізничній частині Керченського мосту.