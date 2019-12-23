«Мають дотримуватися резолюції» – представництво України при ООН про Керченський міст

Речник постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко заявив, що позиція ООН щодо запуску Росією поїздів Керченським мостом полягає у тому, що організація вимагає дотримання резолюції про територіальну цілісність України.

«Маємо реакцію генерального секретаря ООН (Антоніу Ґутерріш – ред.) на відкриття залізничного руху через «кримський міст»: мають дотримуватися резолюції про суверенітет та територіальну цілісність України», – написав Ніколаєнко у фейсбуці.

Він нагадав, що резолюції Генасамблеї безпосередньо засуджують будівництво мосту «як грубе порушення Статуту ООН, а також застерігають російських посадовців від неузгоджених візитів на Кримський півострів».

«Протиправні дії Російської Федерації на тимчасово окупованій території України не мають залишатися без відповіді міжнародної спільноти», – зазначив речник постійного представництва України при ООН.

Президент Росії Володимир Путін 23 грудня запустив рух поїздів по мосту через Керченську протоку.

У МЗС України висловили протест через неузгоджений візит президента Росії Володимира Путіна до окупованого Криму та відкриття залізничного мосту Кримським мостом.

Автомобільну частину моста через Керченську протоку відкрили для руху легкових автомобілів у травні 2018 року, пізніше був відкритий рух вантажного транспорту.

Керченський міст протяжністю 19 кілометрів коштував 3,7 мільярда доларів.

Офіційний Київ засудив цей проект не тільки через порушення суверенітету і територіальної цілісності України, а й через заниження допустимої висоти для суден, що проходять під Керченським мостом.