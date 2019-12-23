МЗС України: дії Росії щодо Кримського мосту грубо порушують Конвенцію ООН

У Міністерстві закордонних справ України висловили протест через неузгоджений візит президента Росії Володимира Путіна до окупованого Криму та відкриття залізничного мосту Кримським мостом.

«Ні поїздки російських посадовців до Криму, ні будівництво мосту, як і будь-які інші дії окупаційної адміністрації, жодним чином не можуть змінити закріплений у Конституції України статус Автономної Республіки Крим і міста Севастополь як невід’ємної частини території України в її міжнародно визнаних кордонах», – мовиться у заяві МЗС.

У міністерстві нагадали, Росія у питанні побудови мосту через Керченську протоку грубо порушує Конвенцію ООН з морського права 1982 року, а також двосторонні угоди з Україною.

«Ні Україна, ні жодна цивілізована держава світу не визнає нікчемні спроби Кремля легітимізувати анексію частини суверенної території України. Вчергове наголошуємо, що Російська Федерація як держава-окупант несе повну відповідальність за наслідки своїх міжнародно-протиправних діянь. Вимагаємо від російської сторони припинити протиправні діяння та будь-яку діяльність на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України – Автономній Республіці Крим та місті Севастополь.

Російській стороні передали відповідну ноту протесту.

Президент Росії Володимир Путін 23 грудня запустив рух поїздів по мосту через Керченську протоку.

Автомобільну частину моста через Керченську протоку відкрили для руху легкових автомобілів у травні 2018 року, пізніше був відкритий рух вантажного транспорту.

Керченський міст протяжністю 19 кілометрів коштував 3,7 мільярда доларів.

Офіційний Київ засудив цей проект не тільки через порушення суверенітету і територіальної цілісності України, а й через заниження допустимої висоти для суден, що проходять під Керченським мостом.