Путін їде відкривати залізничне сполучення між Росією і Кримом, попри осуд Заходу

23 грудня президент Росії Володимир Путін має взяти участь в офіційній церемонії відкриття залізничного сполучення між Росією та анексованим нею Кримом.

Автомобільну частину мосту через Керченську протоку відкрили для руху легкових автомобілів в травні 2018 року, пізніше було відкрито рух вантажного транспорту. У травні 2019 року президент Росії Володимир Путін заявив, що залізницю через Керченський міст добудують «з випередженням графіка».

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Керченський міст протяжністю 19 кілометрів коштував 3,7 мільярда доларів і є найдовшим в Європі, наступним після нього є міст Васко да Гама у Португалії.

Офіційний Київ засудив цей проєкт не тільки через порушення суверенітету і територіальної цілісності України, а й через заниження допустимої висоти для суден, що проходять під ним.

ЄС і США також засудили спорудження мосту і запровадили санкції проти тих, хто брав участь в будівництві, зокрема проти бізнесмена Аркадія Ротенберга, близького соратника Володимира Путіна, чия компанія отримала права на будівництво мосту.