Представник президента в АРК прокоментував намір Москви запустити поїзди до Криму

Представництво президента України в АРК вважає незаконним запуск залізничного сполучення з Росії в анексований Крим по Керченському мосту і має намір на це відреагувати. Про це 13 листопада під час прес-брифінгу сказав постійний представник президента України в АР Крим Антон Кориневич відповідаючи на питання проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Безумовно, ми знаємо про ці ініціативи. Держава-окупант не має права робити те, що вона робить. Відповідно, повідомлення та доступ на тимчасово окуповану територію АРК і міста Севастополь за межами пунктів пропуску на українській території, є протизаконними і порушує кримінальний кодекс України. Тому наша позиція однозначна: Крим - це Україна, наша абсолютна цінність. І на все, що порушує територіальну цілісність, включаючи такі інциденти і кейси, ми будемо безумовно реагувати», – сказав Кориневич.

За його словами, реакція буде вироблена після «опрацювання питання».

«Я поки не можу сказати, який буде рецепт. Але з питання санкцій наш орган хоче брати активну участь в цьому питанні. Тому, я думаю, що ми це питання обов’язково опрацюємо», – додав Кориневич.

Прямі потяги між окупованим Севастополем і Москвою в Росії планують запустити не раніше весни 2020 року.

Раніше російська влада обіцяла пустити 166 «нових вагонів» по Керченському мосту. Директор «Кримської залізниці» Олексій Гладилін оголосив, що після запуску залізничної частини Керченського мосту по ньому курсуватимуть пасажирські поїзди з 11 міст сусідньої Росії.

У травні 2019 року президент Росії Володимир Путін заявив, що залізницю через Керченський міст добудують «з випередженням графіка».

Оператором руху поїздів до анексованого Криму є не «Російські залізниці» (РЖД), а транспортна компанія «Гранд Сервіс Експрес».

Рух вантажних потягів Керченським мостом російська влада планує запустити в червні 2020 року.