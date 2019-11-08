(Рубрика «Точка зору»)

Тридцятиріччя падіння Берлінської стіни в цивілізованому світі відзначають не тільки як річницю краху комуністичних диктатур у країнах Європи, а як ювілей зникнення того цивілізаційного бар'єра, який після Другої світової війни поділяв Захід та Схід. Тоді, 30 років тому, коли тисячі берлінців зі східної частини міста поспішали на Захід, багатьом здавалося, що герметично закритого світу, в якому загальні цінності замінені відвертою брехнею і пропагандою, вже не буде ніколи.

Але оптимісти помилялися. Стіна ‒ вона ж не тільки з цегли. Навіть більше, Берлінська стіна з цегли була лише кульмінацією тієї ментальної стіни, яку більшовики стали зводити між Радянським Союзом і рештою світу після перемоги в Громадянській війні, а після перемоги у Другій світовій поширили на частину Європи, яка потрапила під радянську окупацію.

З часу анексії Криму в Росії та решти світу ‒ різні політичні карти світу, навіть в інтернеті

І вважати, що якщо стіна між двома частинами Берліна зруйнована, то і ментальної стіни більше звести не вдасться, було небезпечною помилкою, яка надовго розслабила цивілізований світ і сприяла становленню та зміцненню путінського режиму, і торжеству авторитаризму та охлократії в колишніх радянських республіках, й успіхам популістів у країнах Центральної Європи. А прискорене будівництво стіни між правдою та брехнею почалося після окупації Криму. І ця зовні невидима стіна ‒ куди міцніша споруда, ніж Керченський міст.

Після 2014 року росіяни опинилися по той бік правди. За новою, кримською стіною

З часу анексії Криму в Росії та решти світу ‒ різні політичні карти світу, навіть в інтернеті. Різне уявлення про норми міжнародного права. Російських школярів на уроках історії знову вчать навіть не брехливій інтерпретації фактів, а фактам, яких ніколи не було.

Російське телебачення бреше глядачам про «кримську весну» і «народні республіки» Донбасу. Ціла країна живе в оруелівській впевненості, що війна ‒ це мир. І сила впливу цієї брехні така велика, що навіть правдиві джерела інформації не дозволяють мільйонам людей зрозуміти, що відбувається в їхній державі та у світі насправді.

Після 2014 року росіяни опинилися по той бік правди. За новою, кримською стіною.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

Оригінал публікації – на сайті Крим.Реалії