«Рано чи пізно мосту не стане»: чому в Росії бояться пускати вантажні потяги до окупованого Криму

Відкриття вантажного залізничного сполучення Керченським мостом, яке мало відбутися в грудні 2019 року, перенесене на 2020-й. Офіційною причиною у Міністерстві транспорту Росії назвали виявлення давньогрецької садиби на місці під'їздів до мосту, проте експерти вважають, що причиною перенесення можуть стати суперечливі інженерні рішення.

У вересні мостом через Керченську протоку був запущений «тестовий потяг» з головою компанії «Будгазмонтаж» Аркадієм Ротенбергом і журналістами. Бізнесмен пообіцяв, що перші пасажирські потяги підуть тут вже у грудні 2019 року, як і планувалося. Раніше директор підприємства «Кримська залізниця» Олексій Гладилін оголосив, що після запуску залізничної частини Керченського мосту ним ходитимуть пасажирські потяги з 11 міст сусідньої Росії.

Російський незалежний експерт, кандидат геолого-мінералогічних наук Юрій Медовар переконаний, що справжня причина відтермінування вантажного руху Керченським мостом полягає в небезпечних карстових порожнинах.

‒ Це хороша міна при поганій грі. При чому тут розкопки, які вони тільки зараз виявили? Коли проєктується траса, відбуваються пошуки, при яких вишукують усі артефакти, городища тощо. Насправді причина інша: якийсь час назад прийшло повідомлення, що обвалився тунель з боку Керчі та загинув робітник. Річ у тім, що Керченський півострів рясніє карстами ‒ вони формуються в карбонатних породах, яких багато в Криму. Але якщо сказати, що тунель обвалився, ґрунт просів, то цар відповість: як же, ми ж стільки грошей вбухали й знову відкладаємо цей міст? ‒ який нікому, окрім нього, не потрібний. Ось і знайшли таку мульку. Вибачте, пів Москви знесли. При чому тут артефакти? Це відмазка для царя, щоб ще й грошей додатково дали. Якби не завалився тунель, вони б у грудні запустили один потяг максимум і ремонтували б далі.

Йдеться про інцидент, про який кримські ЗМІ повідомили 13 вересня. Тоді в прес-службі забудовника підтвердили загибель людини після обвалення залізничного тунелю на підходах до Керченського мосту у відповідь на запит редакції кримського інформресурсу «Керчь.ФМ». Юрій Медовар вважає, що російська влада не проводила необхідних досліджень на місці цього будівництва, взявши за основу дослідження 70-х років XX століття.

Потяг з двома вагонами ‒ це все агітка й профанація

‒ Це все відбувається тому, що люди, які цим займаються, не професіонали. Товарний потяг ‒ це 60 вагонів, він важить 6000 тонн, а вони у вересні запустили два вагони. Це приблизно як Путін відкривав автомобільний міст: проїхав десяток «КАМАЗів», і міст прийняли. Так не робиться, міст приймають на основі повного завантаження, а його ніхто не завантажував. Але написати й сфотографувати можна. Потяг з двома вагонами ‒ це все агітка й профанація, як і все інше. Я не знаю, в якому становищі Керченський міст, що вони там зараз роблять, але якщо обвалюються тунелі, то це серйозна річ... В цьому місці через геологічні умови будувати нічого не можна. У цього мосту погана історія буде, рано чи пізно його не стане, але головне, щоб ніхто не загинув. Подивимося, які будуть опади, коли мостом пройде потяг у 6000 тонн. Я думаю, вони обмежать кількість вагонів і вагу.

Юрій Медовар вважає, що пасажирські потяги як легші, порівняно з вантажними складами, послужать першим випробуванням для залізничної частини Керченського мосту.

Окремі два мости ‒ це дуже погано

Український інженер-мостобудівник, головний інженер проєкту компанії «Союзтранспроєкт» Георгій Росновський також критикує деякі інженерні рішення мосту, що будується.

‒ Я займався Керченським мостом з 1993 року. У нас були різні варіанти. У моєму варіанті створ був у тому місці, яке було рекомендоване великим московським інститутом «Гідропроєкт» імені Жука, а зараз будують у невідповідному місці ‒ і через судноплавство, і через геологічні умови. Для мого створу на північ від Керчі ніяких тунелів не потрібно ‒ навпаки, зверху можна спокійно проходити. Звичайно, я нинішнього проєкту через косу Тузла не бачив і тому не можу сказати, який там фундамент, довжина й тому подібне. Великі гроші можна вбухати й зробити міцний міст, але навіть при великих грошах можна зробити халтуру суцільну. Окремий залізничний міст ‒ це теж, я вважаю, неправильно. Треба було єдину конструкцію зробити, щоб вона була міцнішою й надійною. А окремі два мости ‒ це дуже погано. Прольоти маленькі, це недобре через умови льодоходу.

Раніше саме з запуском стабільного товарного постачання Керченським мостом російська влада Криму пов'язувала майбутнє здешевлення продуктів на окупованому півострові. Голова правління Російської асоціації експертів ринку ритейлу Андрій Карпов пояснює, у чому причина високих цін у Криму навіть після запуску руху автомобільною частиною мосту.

‒ В першу чергу це відсутність федеральних торгових мереж, які дуже сильно тиснуть на ціни. Коли в Росії відбувався розвиток торгівлі, прихід великого мережевого гравця знижував ціни на 25%. Сьогодні в Криму практично немає федеральних мереж, окрім тих гіпермаркетів, які звели ще до 2014 року. Відповідно, конкурентного середовища немає, і це не робить якогось тиску на ціни. Я б від залізниці взагалі нічого не очікував. Ті ж ритейлери на території Росії не люблять доставляти продукцію залізничним транспортом, тому що тарифи вищі. Набагато вигідніше привозити автомобільним транспортом і везти на ті ж тисячі кілометрів. Це дешевше, ніж залізниця.

Росія окупувала та анексувала український півострів Крим у березні 2014 року. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій проти Москви. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».