З Керченського мосту ‒ на той світ: чому траса «Таврида» стала «дорогою смерті»

Дев'ять місяців тому в Криму відкрили ділянку траси «Таврида», яка в майбутньому з'єднає міст через Керченську протоку з Севастополем. За цей час вона забрала десятки життів, оскільки на ній регулярно фіксують ДТП. Що не так з «Тавридою», з'ясовували Крим.Реалії.

Маршрут майбутньої чотирисмугової траси «Таврида» починається від мосту через Керченську протоку та простягатиметься через Керч, Феодосію, Білогірськ, Сімферополь, Бахчисарай із фінішем на в'їзді в Севастополь.

Згідно з проєктом підрядника будівництва ‒ АТ «ВАД» ‒ до кінця 2020 року планується збудувати й реконструювати 250,7 кілометрів автодороги, 18 транспортних розв'язок і 123 штучні споруди. Роботи на всіх етапах будівництва проводять одночасно і цілодобово.

Траса федерального значення «Таврида» відповідатиме 1B категорії з пропускною спроможністю в 40 тисяч автомобілів на добу.

Влітку 2017 року з'ясувалося, що будівництво йде з запізненням, як мінімум на два місяці. Підконтрольна Росії кримська влада пояснювала це складністю проєктних робіт.

Але вже у грудні 2018 року чиновники оголосили про відкриття руху на ділянці «Тавриди» від Сімферополя до Білогірська. За кілька місяців прискореними темпами трасу добудували від Керчі до Сімферополя. Поки це двосмугова автодорога. Чотирма смугами можна проїхати всього 14 кілометрів від автопідходу до мосту через Керченську протоку. Але наступного року добудувати чотири смуги обіцяють на всій трасі.

Проблемна дорога

Кримська влада називає трасу «Таврида» одним з основних проєктів соціально-економічного розвитку Криму. Але кримчани та гості півострова скаржаться, що вона постійно приносить неприємні сюрпризи. На ній регулярно фіксують смертельні ДТП.

Кримські активісти стверджують, що це пов'язано з неготовністю траси до експлуатації, оскільки на ній відсутнє повноцінне освітлення, відбійники та інші атрибути безпеки. Підрядник будівництва «Тавриди», у свою чергу, звинувачує в аваріях порушників правил дорожнього руху.

Кореспондент Крим.Реалії проїхав ділянку траси «Таврида» з Керчі до Сімферополя, яка вже функціонує.

На відео помітно, що на «Тавриді» досі немає нормальних покажчиків, розмітки та необхідної кількості знаків дорожнього руху. На багатьох ділянках немає відбійників. На випадок непередбачених обставин автомобілям доведеться маневрувати на узбіччя та в поле. Також на трасі немає ні з'їздів, ні автозаправок. Автомобілям нікуди подітися в разі вимушеної зупинки.

Як «Таврида» забирає життя

Про проблемність траси «Таврида» говорять регулярні аварії, які там трапляються, часто зі смертельними наслідками.

Тільки від початку жовтня на трасі загинули три людини: двоє біля села Русаківка Білогірського району в результаті зіткнення трьох автомобілів, ще один ‒ біля Білогірська під час зіткнення двох вантажівок і легкових автомобілів. Кілька людей постраждали.

Незважаючи на те, що з липня цього року на трасі заборонений рух великовантажного транспорту, нею продовжують їздити вантажівки та військова техніка. У вересні на трасі «Таврида» легковий автомобіль не розминувся з колоною військової техніки.

Через аварію зупинилася вся колона військової техніки, і на трасі утворився затор.

Масштабний затор на «Тавриді» знову зафіксували в серпні, де між селищем Зуя та Білогірськом рейсовий автобус «Сімферополь-Долинівка» зіткнувся з легковим автомобілем. Того разу обійшлося без загиблих.

Через декілька днів після цього траса знову зупинилася через 20-кілометровий затор, що виник в результаті трьох аварій поруч із розв'язкою на Феодосію, у районі між Батальним та Єрофєєвим.

Внаслідок зіткнення легкових автомобілів у серпні також загинула жінка й постраждали діти.

Три смертельні випадки на «Тавриді» сталися й у липні. На ділянці траси в Ленінському районі від зіткнення двох легкових автомобілів загинула дитина, а під Білогірськом ДТП з газовозом, який перекинувся, загинув пасажир легкового автомобіля.

За інформацією кримського управління ДАІ Росії, з січня до травня цього року на трасі «Таврида» в аваріях загинули 19 осіб. «На ділянці Керч-Феодосія-Білогірськ-Сімферополь автодороги «Таврида» зареєстровані 63 ДТП, в яких 19 осіб загинули та 105 травмовані. За аналогічний період цього року на ділянці автодороги Керч-Сімферополь (стара траса) зареєстровані 23 ДТП, в яких чотири людини загинули та 48 травмовані», ‒ повідомив начальник кримського управління ДАІ Росії Анатолій Борисенко у відповідь на інформзапит кримського активіста Олександра Таліпова.

Цифри говорять самі за себе. Це так, «Таврида» ‒ це траса смерті

Активіст підрахував, що на трасі «Таврида» цього року сталося у три рази більше аварій, ніж на старій автодорозі, яка зараз використовується як запасна. «За п'ять місяців на «Тавриді» 19 загиблих, на старій трасі ‒ чотири, майже у п'ять разів різниця. На «Тавриді» 105 травмованих, на старій трасі ‒ 48, у два рази менше. Цифри говорять самі за себе. Це так, «Таврида» ‒ це траса смерті», ‒ коментує отримані відомості активіст.

«Причина аварій ‒ обгони на зустрічній»

Прессекретар АТ «ВАД» ‒ підрядника будівництва «Тавриди» ‒ Григорій Назаров заперечує заяви про «трасу смерті» стосовно цієї автодороги. За його інформацією, причина аварій на трасі не в її стані, а в порушеннях правил дорожнього руху водіями транспорту.

«Основна причина аварій пов'язана з грубим порушенням швидкісного режиму та правил дорожнього руху. Люди, які виїжджають на нове дорожнє полотно, забувають про те, що їдуть по будівельному майданчику, де ще тривають роботи й до кінця наступного року діє обмеження швидкісного режиму в 60 кілометрів. Обгони через суцільну, великовантажні на зустрічній, виїзд на «Тавриду» з другорядної дороги без врахування вимог знаків пріоритету ‒ це картина, яку часто можна бачити на відкритій ділянці», ‒ говорив він раніше.

У «ВАД» стверджують, що не можуть розмістити на трасі достатню кількість знаків і розмітки, а також встановити освітлення до завершення основних робіт. Тому всі ці атрибути з'являться на «Тавриді» поступово. Представники компанії запевнили президента Росії Володимира Путіна, що здадуть трасу в грудні 2020 року.

«Із запуском «Тавриди» поспішили для звітності»

Проросійський кримський активіст Ілля Большедворов згоден з версією Григорія Назарова лише частково. «У чомусь вони, звичайно, мають рацію. Але зрозумійте: люди їдуть на досить великі відстані, їм сказали, що дорога відкрита, а в підсумку вони стикаються з тим, що на трасі федерального значення обмеження в 60 км/год. З такою швидкістю на жодній федеральній трасі ніхто не їздить», ‒ говорить він.

Траса не відповідає технічним вимогам для руху в обидва боки, вона не готова до експлуатації

Ілля Большедворов каже, що сам постійно їздить цією трасою: і від Білогірська до Сімферополя, і в бік Керчі. Він стверджує, що причиною аварійності на «Тавриді» є її технічна неготовність до експлуатації. «Я спілкувався з фахівцями, які ведуть роботи на трасі. Вони говорять, що в такому стані відкривати її було не можна. Тому що смуга, яка була запущена, за російськими вимогами призначена для одностороннього руху в одному напрямку. Потрібно було будувати трасу невеликими відрізками, нікуди не гнатися за показниками та гучними заголовками у ЗМІ, коли на всю країну оголосили, що «Тавридою» можна їздити. Траса не відповідає технічним вимогам для руху в обидва боки, вона не готова до експлуатації. Про це необхідно було людей чесно попереджати, поставити попереджувальні знаки про її неготовність та рекомендації їхати все-таки старою дорогою», ‒ каже активіст.

Російський блогер Олександр Горний стверджує, що неодноразово їздив «Тавридою» і був свідком наслідків ДТП на ній.

Блогер зазначає, що аварії спричиняє плутанина зі швидкісним режимом. Офіційно швидкість на трасі обмежена до 60 км/год, але Яндекс-навігатор, за словами блогера, показує швидкісний режим на трасі в 90 км/год, що підвищує ризики аварій.

Висока аварійність ‒ це поєднання двох факторів: неготовності траси та грубих помилок, порушень водіїв

«Поруч з трасою ведуться будівельні роботи та великий трафік будівельної техніки, яку намагаються обганяти. Серйозне перевищення встановленого швидкісного режиму водіями, які примудряються тут розганятися до 120 км/год і більше, адже на багатьох ділянках відмінний асфальт, та й люди надто поспішають. Тому висока аварійність ‒ це поєднання двох факторів: неготовності траси та грубих помилок, порушень водіїв. Але хай там як, я вважаю, що з запуском «Тавриди» поспішили для звітності», ‒ упевнений він.

Будівництво траси «Таврида» коштуватиме російському бюджету 128 мільярдів рублів. У жертву проєкту віддали багато кримських об'єктів, які трапляються на шляху майбутньої траси: житлові будинки, земельні та дачні ділянки та пам'ятки.