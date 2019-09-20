Пристрасті щодо «Тавриди»: хто й навіщо хоче перейменувати Крим

У Криму обговорюють ідею перейменування півострова на «Тавриду». Підконтрольні Кремлю кримські чиновники озвучують протилежні думки щодо цього. Суперечки про це дійшли вже до найвищих кабінетів.

З ініціативою про перейменування Криму на «Республіку Крим ‒ Таврида» виступає голова кримської провладної організації «Національно-культурна автономія греків Криму«Таврида», бізнесмен, депутат кримського парламенту від «Единой России» Іван Шонус. Він вважає, що перейменування Криму стане «додатковим мотивом затвердження його російського статусу».

Депутат уже офіційно звернувся до російської влади Криму й отримав відповідь, що це питання «вимагає вивчення та обговорення».

«Пропозиція має отримати всебічну підтримку»

Іван Шонус мотивує свою пропозицію про перейменування Криму тим, що «греки принесли на півострів цивілізацію» і в давні часи півострів мав грецьку назву.

«Довгий час півострів називався Тавридою, тому, нікого не ображаючи, знаючи, що є такі прецеденти в Росії, як Північна Осетія ‒ Аланія, Якутія (Саха), відповідно, Крим теж має всі підстави історично називатися «Республіка Крим ‒ Таврида». Ми виступаємо з ініціативою звершення цього факту», ‒ сказав Іван Шонус «РИА Новости» ще в червні.

Однак тоді ніхто не відреагував на цю пропозицію. Активні обговорення ідеї перейменування Криму почалися після того, як ініціативу Івана Шонуса підтримав віцепрем'єр підконтрольного Росії уряду Криму Георгій Мурадов на симпозіумі «Кримська Еллада: грецька спадщина Тавриди» в Сімферополі 16 вересня.

«Мені здається дуже значною ініціатива греків «Тавриди» використовувати в назві нашої республіки поряд із наявною ще додаток історичний, який би звучав так: «Республіка Крим ‒ Таврида». У Росії в низці суб'єктів федерації після того, як утворилася нова держава Російська Федерація, це застосовується», ‒ сказав Георгій Мурадов на симпозіумі.

Віцепрем'єр Криму вважає, що ця пропозиція має пройти широке громадське обговорення й «отримати всебічну підтримку»

«Розповідатимемо, що колись це було Кримом»

Категорично проти перейменування Криму виступили глава підконтрольного Росії кримського уряду Сергій Аксенов і спікер кримського парламенту Володимир Константинов.

Подібні ініціативи не потрібні й не актуальні

Сергій Аксенов, зокрема, назвав цю ідею неактуальною. «Обговорення теми з перейменування Криму на Тавриду, подвійним використанням історичних назв вважаю за необхідне припинити. Подібні ініціативи не потрібні й не актуальні. У 2014 році на Батьківщину ‒ у Росію ‒ повернулася «Республіка Крим». Цю назву ми маємо зберегти. Дискусії на ці теми варто залишити для обговорення в науково-історичних колах», ‒ зазначив він.

У свою чергу, Володимир Константинов боїться, що перейменування півострова спричинить забуття його нинішньої назви. «Я категоричний противник ось цих ідей. У нас у Криму є чим займатися, у нас колосальний обсяг завдань і проблем. Крим після «кримської весни» знає весь світ. А завтра запитаєте ‒ «Таврида» ‒ і ми усі розповідатимемо, що колись це було (Кримом). Ну навіщо», ‒ стверджує він.

Серед противників перейменування Криму ‒ депутат Держдуми Росії Наталія Поклонська.

Крим має залишатися Кримом

«Я вважаю, що подібні питання необхідно розглядати всім кримчанам, орієнтуватися на їхню думку. Також слід ознайомити людей з історичною довідкою, і якщо зараз виникла така необхідність, запропонувати кілька варіантів (не тільки Тавриду). Що ж стосується моєї особистої думки щодо цього, можу сказати, що я неоднозначно ставлюся до подібної ініціативи. Крим має залишатися Кримом», ‒ написала вона у своєму Telegram-каналі.

Утім, у лавах кримських «єдиноросів» знайшлося чимало депутатів і чиновників, які підтримують появу слова «Таврида» у назві Криму. Серед таких, наприклад, російські сенатори з Криму Сергій Цеков та Ольга Ковітіді. Сергій Цеков навіть запропонував свій варіант назви ‒ «Крим-Таврида».

«Ми про Крим нічого не знаємо, у нас «Таврида»

Після того як ідея Івана Шонуса викликала дискусії серед його соратників, він і сам визнав, що вона вимагає додаткового вивчення. Однак, незважаючи на протест підконтрольних Росії керівників Криму, депутат все одно має намір просувати свою пропозицію.

Визначатися з цим питанням мають, у першу чергу, кримчани

«Реакція на цю ідею виявилася неоднозначною. Владі, звісно, видніше. Але, можливо, це питання дійсно не актуальне саме зараз і вимагає більшого пояснення. Я бачу, що це питання ще не дозріло, що це ідея не сьогоднішнього дня. Ми продовжимо обговорювати це питання. Винесемо його на широке обговорення, подамо в Громадську палату Криму. Визначатися з цим питанням мають, у першу чергу, кримчани», ‒ сказав він Крим.Реалії.

Іван Шонус вважає, що питання перейменування Криму може вирішитися, якщо буде проведена пояснювальна робота серед населення. «Ми бачимо, що не всі ще знають усі сторінки кримської історії, і ми хочемо пояснити це кримчанам. Зараз ми співпрацюємо з науковцями-істориками Московського державного педагогічного університету, щоб вони пояснили, що «Таврида» ‒ це дійсно давня історична назва півострова», ‒ говорить він.

Український правозахисник, представник Кримської правозахисної групи Віссаріон Асєєв називає ідею перейменування Криму «інформаційним сміттям».

«Це все інформаційне сміття, яке закидається в медійне поле для внутрішнього споживання в Криму. Його ініціатори сподіваються, що прийде покоління, яке не пам'ятатиме, що Росія захопила Крим, а думатиме, що усі народилися в «Тавриді». Однак тут російській владі можна розраховувати хіба що на пролонгований ефект, коли слово «Крим» зникне з російського побуту. І коли їм хтось говоритиме, що росіяни захопили Крим, їм у відповідь робитимуть великі очі й відповідатимуть: «Який Крим? Ми про Крим нічого не знаємо, у нас «Таврида», ‒ говорить він.

Навіть якщо перейменування Криму відбудеться, воно не матиме жодних правових наслідків, поки цього не визнає українська влада та світове товариство, каже правозахисник. Незважаючи на те, що Крим шостий рік де-факто контролюється російською владою, в міжнародних документах він як і раніше значиться так: Автономна Республіка Крим і Севастополь, Україна.

У матеріалі використовується термінологія, вживана на анексованому Росією півострові