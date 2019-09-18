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18 Вересень 2019, Київ 11:35
Новини | Політика

Демарш України на нараді ОБСЄ через «російський» Крим: делегація вирішила повернутися до роботи

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Українська делегація, яка влаштувала демарш на нараді ОБСЄ у Варшаві 17 вересня через висловлювання проросійських представників про «російський» Крим, вирішили продовжити роботу на заході. Про це повідомляє МЗС України у своєму телеграм-каналі.

«Після консультацій з партнерами делегація вирішила поки не припиняти роботу в двотижневій нараді. Демарш також дозволив мобілізувати наших партнерів – із заявами про підтримку територіальної цілісності України виступили представники США, Канади і низки країн ЄС, включаючи Словаччину, яка зараз головує в ОБСЄ, Швейцарії та Грузії», – йдеться у повідомленні.

Делегація України 17 вересня залишила залу засідань, де в рамках наради ОБСЄ обговорювали тему свободи слова, на знак протесту проти заяв про «російський Крим».

Раніше головний редактор видань «Крымская газета» і «Крымский журнал» Марія Волконська, яка приїхала на засідання ОБСЄ у Варшаві, назвала анексований Крим «російським». Після цього її виступ на нараді перервали, пославшись на міжнародні документи.

Також перервали промову генерального директора проросійського кримськотатарського телеканалу «Миллет» Ервіна Мусаєва після того, як він почав скаржитися на «блокаду Криму з боку України».

/**/ /**/ /**/ Ірина Сєдова, медіакоординаторка, дослідниця Кримської правозахисної групи
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У Варшаві 16 вересня стартувала щорічна нарада ОБСЄ з обліку людського виміру, яка триватиме до 27 вересня.

Для участі в нараді ОБСЄ зареєстрували учасників з анексованого Криму, які представляють російську владу та організації півострова.

Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк заявив, що на щорічній нараді ОБСЄ повинні «негайно позбавляти слова» таких учасників з анексованого Криму.

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