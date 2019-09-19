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19 Вересень 2019, Київ 15:04
Новини | Політика

Постпред України в АРК звернувся до прокуратури через заяви про «російський Крим» у Варшаві

Кориневич повідомив про звернення до прокуратури через інцидент на нараді ОБСЄ

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Представництво президента України в Автономній Республіці Крим звернулося до прокуратури АРК з проханням дати належну правову оцінку заявам про «російському Крим», що прозвучали на щорічній нараді ОБСЄ у Варшаві.

«Реагуючи на присутність і активність так званих представників «кримських громадських активістів» та «кримських ЗМІ», підконтрольних Російській Федерації, на Щорічній нараді ОБСЄ з проблематики людського виміру у Варшаві представництво президента України в Автономній Республіці Крим звернулося із запитом до прокуратури Автономної Республіки Крим з тим, щоб надати належну правову оцінку ситуації, встановити, яким чином ці «кримські експерти» потрапили на захід, а також зафіксувати їх підтримку дій окупанта щодо визнання спроби анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополь Російською Федерацією», – зазначив представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич.

Також він повідомив, що відомство ініціювало відкриття кримінального провадження щодо порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.

/**/ /**/ /**/ Ірина Сєдова, медіакоординаторка, дослідниця Кримської правозахисної групи
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Делегація України 17 вересня залишила залу засідань, де в рамках наради ОБСЄ обговорювали тему свободи слова, на знак протесту проти заяв про «російський Крим». 18 вересня українська делегація вирішила продовжити роботу на заході.

Для участі в нараді ОБСЄ зареєстрували учасників з анексованого Криму, які представляють російську владу й організації півострова.

Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк заявив, що на щорічній нараді ОБСЄ повинні «негайно позбавляти слова» таких учасників з анексованого Криму.

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