Перший потяг Кримським мостом обіцяють пустити 8 грудня

Перший пасажирський потяг проїде Кримським мостом 8 грудня, а продаж квитків на поїзди, які йдуть на півострів, відкриється у вересні. Про це заявив «начальник дирекції з обслуговування пасажирів «Кримської залізниці» Володимир Резніченко.

За його словами, в окупованому Криму квитки будуть продавати в 22 пунктах: на всіх основних вокзалах і станціях районного значення, а також в містах Ялта та Судак.

Залізничними перевезеннями на півострів буде займатися окрема транспортна компанія, яку визначать в лютому або березні. Резніченко уточнив, що це буде підприємство з сусідньої Росії.

Резніченко зазначив, що залізничним мостом через Керченську протоку в Сімферополь, Севастополь, Євпаторію та Феодосію будуть ходити 11 пар пасажирських поїздів, в основному з Москви, Санкт-Петербурга, Єкатеринбурга і Кисловодська. Очікується, що між Москвою і Сімферополем буде курсувати двоповерховий потяг, що складається з 14 купейних і спальних вагонів, загальною місткістю 882 пасажира.

20 лютого у своєму зверненні до Федеральних зборів президент Росії Володимир Путін пообіцяв, що 2019 року почнеться залізничний рух Керченським мостом.

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Міст з території Росії до анексованого півострова відкрили у 2018 році. Згідно з результатами опитування російського «Левада-центру», 47% респондентів-росіян назвали це головною подією минулого року.

При цьому, за даними українського Міністерства з питань тимчасово окупованих територій, опори Керченського мосту на окремих ділянках за рік пересунулися на відстань до дев’яти сантиметрів.

Україна, а також провідні країни світу та міжнародні організації, вважають окупацію й анексію Росією Криму незаконними і не визнають призначених Кремлем очільників на півострові. Через анексію Криму країни Заходу запровадили проти Росії економічні санкції. Кремль окупацію заперечує і називає анексію півострова «відновленням історичної справедливості».