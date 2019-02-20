2019 року мостом з Росії до анексованого Криму почнуть ходити потяги – Путін

2019 року почнеться залізничний рух Керченським мостом, заявив 20 лютого у своєму зверненні до Федеральних зборів президент Росії Володимир Путін.

«Дякую і містобудівельникам, і залізничникам, бачили, вже зроблено обхід навколо Краснодару і підхід до цієї транспортної розв’язки з Кавказького узбережжя», – сказав він.

За словами Путіна, залізничних рух по Керченському мосту «дасть можливість потужно розвивати і Крим, і Севастополь».

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Міст з території Росії до анексованого півострова відкрили у 2018 році. Згідно з результатами опитування російського «Левада-центру», 47% респондентів-росіян назвали це головною подією минулого року.

При цьому, за даними українського Міністерства з питань тимчасово окупованих територій, опори Керченського мосту на окремих ділянках за рік пересунулися на відстань до дев’яти сантиметрів.

Україна, а також провідні країни світу та міжнародні організації, вважають окупацію й анексію Росією Криму незаконними і не визнають призначених Кремлем очільників на півострові. Через анексію Криму країни Заходу запровадили проти Росії економічні санкції. Кремль окупацію заперечує і називає анексію півострова «відновленням історичної справедливості».