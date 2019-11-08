Росія почала продавати квитки на поїзди через Керченський міст

Перші поїзди з материкової частини Росії на окупований Росією Кримський півострів нещодавно збудованим мостом через Керченську протоку почнуть рух наступного місяця, повідомила російська державна агенція ТАСС з посиланням на перевізника Grand Service Express.

Приватна залізнична компанія 7 листопада оголосила, що перший потяг вирушить з Санкт-Петербурга у анексований Севастополь 23 грудня і проїде 2741 кілометр за 43,5 години.

Продаж квитків стартує 8 листопада, ціни на цей маршрут стартують у перерахунку в українську валюту від 1350 гривень.

Поїзд із Москви до анексованого Сімферополя вирушатиме 24 грудня і здолає 2009 кілометри за 33 години. Квитки стартують у перерахунку в українську валюту від 1570 гривень.

Автомобільну частину мосту через Керченську протоку відкрили для руху легкових автомобілів в травні 2018 року, пізніше було відкрито рух вантажного транспорту. У травні 2019 року президент Росії Володимир Путін заявив, що залізницю через Керченський міст добудують «з випередженням графіка». Рух вантажних поїздів планують запустити в червні 2020 року.

Керченський міст протяжністю 19 кілометрів коштував 3,7 мільярда доларів і є найдовшим в Європі, наступним після нього є міст Васко да Гама у Португалії.

Офіційний Київ засудив цей проект не тільки через порушення суверенітету і територіальної цілісності України, а й через заниження допустимої висоти для суден, що проходять під ним.

ЄС і США ввели санкції проти тих, хто брав участь в будівництві моста, зокрема проти бізнесмена Аркадія Ротенберга, близького соратника Володимира Путіна, чия компанія отримала права на будівництво мосту.