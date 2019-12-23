Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
23 грудня 2019, Київ 14:25
Новини | Політика

Путін відкрив рух поїздів на Керченському мосту

Президент Росії Володимир Путін

Дивитись коментарі

Президент Росії Володимир Путін запустив рух поїздів по мосту через Керченську протоку. Як повідомляє російське агентство ТАСС, на рейковому автобусі Путін прослідував із окупованої Керчі до російської станції Тамань.

Мінтранс Росії раніше попереджав, що на Керченському мосту з 18 по 25 грудня 2019 року обмежать рух транспорту у зв’язку з проведенням технологічних робіт.

8 листопада стартував продаж квитків на поїзди, які прямуватимуть з Росії до окупованого Криму. За інформацією оператора перевезень «Гранд Сервіс Експрес», перший поїзд «Таврія» вирушить із Московського вокзалу Санкт-Петербурга 23 грудня.

Керченський міст має сполучити залізницею Росію та анексований нею Крим
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Путін їде відкривати залізничне сполучення між Росією і Кримом, попри осуд Заходу

Автомобільну частину моста через Керченську протоку відкрили для руху легкових автомобілів у травні 2018 року, пізніше був відкритий рух вантажного транспорту.

Керченський міст протяжністю 19 кілометрів коштував 3,7 мільярда доларів.

Офіційний Київ засудив цей проект не тільки через порушення суверенітету і територіальної цілісності України, а й через заниження допустимої висоти для суден, що проходять під Керченським мостом. Як повідомляє сайт проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, МЗС України готує офіційну реакцію на ці події.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG