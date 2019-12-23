Путін відкрив рух поїздів на Керченському мосту

Президент Росії Володимир Путін запустив рух поїздів по мосту через Керченську протоку. Як повідомляє російське агентство ТАСС, на рейковому автобусі Путін прослідував із окупованої Керчі до російської станції Тамань.

Мінтранс Росії раніше попереджав, що на Керченському мосту з 18 по 25 грудня 2019 року обмежать рух транспорту у зв’язку з проведенням технологічних робіт.

8 листопада стартував продаж квитків на поїзди, які прямуватимуть з Росії до окупованого Криму. За інформацією оператора перевезень «Гранд Сервіс Експрес», перший поїзд «Таврія» вирушить із Московського вокзалу Санкт-Петербурга 23 грудня.

Автомобільну частину моста через Керченську протоку відкрили для руху легкових автомобілів у травні 2018 року, пізніше був відкритий рух вантажного транспорту.

Керченський міст протяжністю 19 кілометрів коштував 3,7 мільярда доларів.

Офіційний Київ засудив цей проект не тільки через порушення суверенітету і територіальної цілісності України, а й через заниження допустимої висоти для суден, що проходять під Керченським мостом. Як повідомляє сайт проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, МЗС України готує офіційну реакцію на ці події.