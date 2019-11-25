Керченський міст зупинив будівництво усіх мостів на території Росії – Чубайс

Гості програми «Ваша Свобода»: заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева; експерт з питань безпеки Олександр Мусієнко; російський аналітик, філософ, історик Ігор Чубайс.

Окупований Крим потрібен Росії, щоб, як висловився начальник Генштабу Збройних сил України Руслан Хомчак, «кошмарити» всю Європу і пробувати навіть панувати в Середземному морі. Про це Хомчак сказав агенції «Укрінформ».

Олександр Лащенко: Пане Мусієнко, ви згодні з генералом Русланом Хомчаком?

Олександр Мусієнко: Геополітична думка росіян зводиться до того, що потрібно шукати вихід до теплих морів. Те, що озвучує Хомчак зараз, то це плани воєнного міністра царської Росії Куропаткіна. Плани полягали «вийти на Євфрат».

Степашин, який займав керівні посади в сучасній Росії, сказав: «Якби не НАТО, Константинополь був би нашим!»

Агресивні війни Російської Федерації, які вона розпалює – це південний захід. Сирія – закріпитися в базі в Тартусі. Це Середземне море. Крим – Чорне море. Фактично з двох боків можна Туреччину... Росія мілітаризує, збільшує військову присутність свого Чорноморського флоту. Проблема надзвичайно велика. І це зараз обговорюється на рівні НАТО. Теорія, яка була запропонована століттями, оживає. А Степашин, який займав керівні посади в сучасній Росії, сказав: «Якби не НАТО, Константинополь був би нашим!».

Йде мова про напрацювання нових механізмів безпеки взагалі на європейському континенті внаслідок агресивних дій Росії

Все залежатиме від того, як діятиме Захід, і як далеко він дозволятиме зайти Росії. Певну слабину проявляє західний істеблішмент. Бачимо, як утворюється певний вакуум у Сирії, коли Америка починає казати, що це зараз не пріоритетний для нас регіон.

Коли ми зараз говоримо про Чорне море, то США кажуть: так, ми вас підтримуємо, готові дати вам фрегати «Олівер Газард Перрі» (наприклад, зараз ведемо мову про те, щоб два прийшли сюди), готові збільшити кількість заходів американських кораблів зокрема в акваторію українських чорноморських портів, щоб гарантувати бодай якусь безпеку судноплавства, але...

Ми зараз підходимо до того, що йде мова про напрацювання нових механізмів безпеки взагалі на європейському континенті внаслідок агресивних дій Росії. Росія маневрує. Іноді вдало дипломатично. У тому числі завдяки своїм військам, проявляючи агресію.

Ну, з Африки її поступово витискають. А от Середземне море, Чорне море – поки що тут відповіді остаточної немає. Завжди намагалися контролювати Росію, стримувати її і ставити на місце представники англосаксонського світу. З Францією завжди намагалися (росіяни – ред.) домовлятися, з Пруссією. Англосаксонський світ і скандинави завжди ставили їй «палиці у колеса».

На сьогодні я бачу, що ми (Україна – ред.) нарешті повернулися до безпеки Чорноморського регіону. Починаємо дискутувати про збільшення кількості військових навчань. Вже, до речі, оформили певні претензії адміністрації морських портів України про відшкодування збитків, завданих Російською Федерацією. Продовжуємо ракетну програму. Це вкрай важливо, тому що це протикорабельні ракети. Певні кроки здійснюються, але стратегічного аналізу, як дає Хомчак, іноді не вистачає на найвищому рівні.

– Пані Ташева, як ви можете зараз охарактеризувати ситуацію на анексованій території, в самому Криму, на кордоні після понад 5 років анексії? І у що обходяться збитки від анексії, вчиненої Росією щодо Криму?

На окупованому півострові ситуація в гуманітарному плані погіршується

Таміла Ташева: На окупованому півострові ситуація в гуманітарному плані погіршується.

Згідно з міжнародним гуманітарним правом, всю відповідальність за окуповану територію і населення, яке там проживає, несе держава-окупант.

Упродовж останніх 5 років дуже неактивні були дії з боку української держави при президентові Петрові Порошенку. Ми не бачили реальних шляхів по поверненню півострова. Питання «Крим – це Україна» має наповнитися змістом. Не так давно відкрили контрольно-пропускні пункти «Чонгар» і «Каланчак». Зараз буде зроблена сервісна зона.

Треба покарати винних і відшкодувати шкоду жертвам окупації або збройної агресії на цих територіях



Почалася робота над законодавством перехідного правосуддя. У всьому світі на тих територіях, які зазнавали окупації або анексії, щоб їх повернути в мирне життя, потрібно давати сигнали людям, які там живуть. Цей процес складається з кількох складових.

Перше – це треба покарати винних, звичайно, і відшкодувати шкоду жертвам окупації або збройної агресії на цих територіях; потрібно, щоб люди знали правду, що відбувалося. Наприклад, що буде з людьми, які брали участь у «референдумі» або організовували «референдум», що буде з суддями.

Поклонська є воєнним злочинцем фактично

Поклонська – український громадянин. Вона порушувала права людини – її потрібно судити, згідно з законодавством, яке, на жаль, ще не ухвалене. Вона є воєнним злочинцем фактично.

Кримська прокуратура, яка працює на материковій частині України, збирає факти. Їй висунуте заочне обвинувачення. І так по багатьох фактах. Не тільки по Поклонській. Якщо, до прикладу, вчителя змушували прийти і організовувати «вибори» місцеві, не потрібно судити, згідно з кримінальним законодавством.

(Суди – ред.) продовжуються. Почалися ще у 2014 році. Було кілька міждержавних скарг України проти Росії. Була і по майну, і по порушеннях прав людини як у Донецькій і Луганській областях, так і по Криму.

Міжнародний суд ООН визнав юрисдикцію Російської Федерації щодо території Криму та Луганської і Донецької областей. Тобто суд має право розглядати ті справи. Було рішення прокурора Міжнародного кримінального суду, який сказав, що між Україною і Російською Федерацією ведеться міжнародний збройний конфлікт, у тому числі враховуючи територію півострова, не зважаючи на те, що там немає відкритого військового конфлікту.

Мала бути створена комісія в Україні, яка підрахувала б точні збитки України як держави від спроби анексії Криму. Досі не створена

Мала бути створена комісія в Україні, яка підрахувала б точні збитки України як держави від спроби анексії Криму. Досі не створена. Це має зробити уряд. Коли подавали міждержавну скаргу до Євросуду з прав людини, враховували підприємства, які працювали і були «націоналізовані»...

Найближчим часом до Верховної Ради буде внесений закон про політичних в’язнів. Він безпосередньо стосується питань Криму і людей, які живуть на окупованій території. Я думаю, що він буде внесений, скоріш за все, президентом. Вже розроблена концепція перехідного правосуддя. Буде внесена від президента. Форма поки що визначається на Комісії з правової реформи. Є законодавство, яке потрібно ухвалити щодо документів цивільного стану. Цілий пакет документів, над яким зараз працюємо.

(Повна версія програми)

Якщо говорити про кримців, то це 63 людини, які перебувають у місцях позбавлення волі. 15 людей були викрадені. Це на даний момент ми не знаємо, де вони знаходяться... У тому числі наших військових вбивали вперше там. І Станіслава Карачевського теж там. Звичайно, це все було не безкровно.

– Переклад. Пане Чубайс, понад 5 років анексії Криму – що це вже дало Путіну, Росії? І на що далі сподівається Кремль, з військової точки зору, а головне – політичної?

«Приєднання» Криму ніяк не покращило картину російських реалій. Економічно приєднання Криму обходиться дуже дорого

Ігор Чубайс (переклад): У нас взагалі надскладна ситуація в країні – економічна криза, демографічна криза, екологічна криза, життєвий рівень постійно падає. «Приєднання» Криму ніяк не покращило картину російських реалій.

Економічно приєднання Криму обходиться дуже дорого. Якщо не думати про мораль, доброзвичайність, а просто рахувати гроші, то щорічні дотації, які йдуть у Крим, співставні з витратами МОЗ.

Є багато публікацій експертів, які показують, що Керченський міст більше 10 років не простоїть

Ці цифри у нас ніхто не оприлюднює. Але деякі цифри з’являються. Наприклад, будівництво Керченського мосту призвело до того, що будівництво усіх мостів на території Російської Федерації припинене. Почали будівництво мосту через Лену на Якутськ – покинуто на пів шляху. Будівництво мосту на Сахалін чекають приблизно 100 років. І є багато публікацій експертів, які показують, що Керченський міст більше 10 років не простоїть. Вони поміняли ДЕСТи перед початком будівництва, і палі там довжиною 85 метрів, які впираються у плавучу глину, а не в граніт. Щоб він був стійким, потрібні були палі довжиною 115 метрів. Але вирішили на цій справі зекономити.

Це було зроблено, щоб завдати удару по Україні, яка пішла шляхом утвердження правової держави, демократичної, зближення з європейською цивілізацією

Це «приєднання» нічого не дало, окрім одного – посилило режим особисто Путіна у владі. Це було зроблено для того, щоб завдати удару по Україні, яка пішла шляхом утвердження правової держави, демократичної, зближення з європейською цивілізацією. А перспективи..?

Як говорять експерти, ситуацію в Росії більше, як на два тижні наперед передбачити не можна – вона абсолютно штучна і абсолютно не стійка. Це може ще кілька років триматися, а може й кілька місяців. Але я можу сказати, що ситуація ненормальна, вона суперечить міжнародному законодавству.

Я нагадаю, що Першу світову війну розпочала Німеччина і програла. Так ось, Німеччина виплачувала контрибуцію за розв’язання цієї (Першої світової – ред.) війни до 2010 року! Тобто ні кайзера, ні «шмайзера» знати вже не знали, трупи всі спорохнявіли, а гроші платили, тому що треба дотримуватися міжнародних норм.