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22 грудня 2019, Київ 23:12
Новини | Політика

Кремль: Путін поїде відкривати залізничне сполучення між Росією і Кримом

Керченський міст має сполучити залізницею Росію та анексований нею Крим

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23 грудня президент Росії Володимир Путін поїде відкривати залізничне сполучення між Росією та анексованим нею Кримом, повідомляє пресслужба Кремля.

«Голова держави візьме участь в урочистих заходах, присвячених відкриттю залізничного руху через Кримський міст», – інформує Кремль.

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Автомобільну частину мосту через Керченську протоку відкрили для руху легкових автомобілів в травні 2018 року, пізніше було відкрито рух вантажного транспорту. У травні 2019 року президент Росії Володимир Путін заявив, що залізницю через Керченський міст добудують «з випередженням графіка».

Керченський міст протяжністю 19 кілометрів коштував 3,7 мільярда доларів і є найдовшим в Європі, наступним після нього є міст Васко да Гама у Португалії.

Керченський міст, квітень 2019 року
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Офіційний Київ засудив цей проєкт не тільки через порушення суверенітету і територіальної цілісності України, а й через заниження допустимої висоти для суден, що проходять під ним.

ЄС і США ввели санкції проти тих, хто брав участь в будівництві моста, зокрема проти бізнесмена Аркадія Ротенберга, близького соратника Володимира Путіна, чия компанія отримала права на будівництво мосту.

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