Чубаров пропонує спецслужбам дізнатися імена тих, хто проїде на поїзді Керченським мостом

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликає українські спецслужби «дістати» списки пасажирів, які вперше проїдуть по мосту через Керченську протоку.

«Думаю, що відкрита публікація цих списків зупинила б багатьох росіян від затії відвідати окупований Крим», – написав Чубаров у «Фейбуці».

Голова Меджлісу додав, що люди, що заїжджають до Криму по мосту, потрапляють «у категорію осіб, які вчинили злочин, бо порушили порядок в’їзду на територію України».

Президент Росії Володимир Путін 23 грудня запустив рух поїздів по мосту через Керченську протоку.

Автомобільну частину моста через Керченську протоку відкрили для руху легкових автомобілів у травні 2018 року, пізніше був відкритий рух вантажного транспорту.

Керченський міст протяжністю 19 кілометрів коштував 3,7 мільярда доларів.

Офіційний Київ засудив цей проект не тільки через порушення суверенітету і територіальної цілісності України, а й через заниження допустимої висоти для суден, що проходять під Керченським мостом.