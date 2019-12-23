У ЄС прокоментували запуск Росією поїздів до окупованого Криму

Запуск Росією залізничного руху Керченським мостом – чергове порушення суверенітету та територіальної цілісності України з боку Кремля. Про це заявив речник комісара з питань зовнішньої політики Європейського союзу.

«Залізничне сполучення – це ще один крок до вимушеної інтеграції незаконно анексованого півострова з Росією та ізоляцією Криму від України, частиною якої він залишається. Крім того, міст обмежує прохід суден через Керченську протоку до українських портів в Азовському морі. Європейський Союз очікує, що Росія забезпечить безперешкодний і вільний прохід через Керченську протоку, відповідно до міжнародного права», – мовиться у повідомленні.

ЄС вкотре підтвердив свою повну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. Європейський союз не визнає і не визнає незаконну анексію Кримського півострова Росією.

Президент Росії Володимир Путін 23 грудня запустив рух поїздів по мосту через Керченську протоку.

У МЗС України висловили протест через неузгоджений візит президента Росії Володимира Путіна до окупованого Криму та відкриття залізничного мосту Кримським мостом.

Автомобільну частину моста через Керченську протоку відкрили для руху легкових автомобілів у травні 2018 року, пізніше був відкритий рух вантажного транспорту.

Керченський міст протяжністю 19 кілометрів коштував 3,7 мільярда доларів.

Офіційний Київ засудив цей проект не тільки через порушення суверенітету і територіальної цілісності України, а й через заниження допустимої висоти для суден, що проходять під Керченським мостом.