Прокуратура АРК почала кримінальне провадження через потяг із Росії до Криму

Прокуратура Автономної Республіки Крим почала кримінальне провадження через залізничний потяг, який запустила Росія зі своєї території до окупованого нею Криму.

Провадження зареєстроване за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України російською компанією «Гранд-Экспресс», що організувала перевезення пасажирським потягом Санкт-Петербург – Сімферополь (ч. 1 ст. 332 КК України), мовиться в повідомленні.

«У ході досудового розслідування буде надана правова оцінка незаконним діям посадових осіб компанії-перевізника, а також незаконному запускові залізничного сполучення між Російською Федерацією та Кримським півостровом, оскільки такі дії країни-окупанта грубо порушують державний суверенітет і територіальну цілісність України, свідчать про нехтування загальновизнаними принципами та нормами міжнародного права», – повідомили в прокуратурі АРК.

Раніше 25 грудня до окупованого українського Криму з сусідньої Росії прибув перший російський потяг, що дістався півострова так званим Кримським мостом. Цей потяг із Санкт-Петербурга до Севастополя був у дорозі 43 години 25 хвилин.

Попередніми днями, 23 грудня, залізничний рух мостом між Кримом і сусідньою Росією формально відкрив президент Росії Володимир Путін, який вкотре прибув на окупований український півострів на порушення норм міжнародного права і українського законодавства. Автомобільний рух цим мостом відкрили 2018 року.

Побудова цього мосту стала черговим порушенням Росією суверенітету і територіальної цілісності України, крім того, міст обмежив максимальну висоту суден, здатних пройти під ним в Азовське море. Офіційний Київ засудив цей проєкт.

ЄС і США також засудили спорудження мосту і запровадили санкції проти тих, хто брав участь у його будівництві, зокрема проти бізнесмена Аркадія Ротенберга, близького соратника Володимира Путіна, чия компанія отримала права на будівництво мосту.