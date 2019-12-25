Із Росії до Криму прибув перший російський потяг новим мостом

До окупованого українського Криму з сусідньої Росії прибув перший російський потяг, що дістався півострова так званим Кримським мостом.

Цей потяг із Санкт-Петербурга до Севастополя був у дорозі 43 години 25 хвилин. Російські засоби інформації подають захопливі репортажі про те, як його пасажири «були в захваті» від такої подорожі, як вони «відчували ейфорію» і плакали від радощів. «Коли вагони перетнули межу Кримського мосту (це було в ніч на 25 грудня – ред.), начальник потяга наказав вимкнути світло в коридорах. Усі вигукнули від радощів, дехто вітав одне одного з майбутнім Новим роком, розмахуючи червоними і білими повітряними кульками», – повідомляє, наприклад, державне російське агентство «ТАСС». А в Севастополі, за цими повідомленнями, потяг урочисто зустрічали «під звуки гармошки».

Попередніми днями, 23 грудня, залізничний рух мостом між Кримом і сусідньою Росією формально відкрив президент Росії Володимир Путін, який вкотре прибув на окупований український півострів на порушення норм міжнародного права і українського законодавства. Автомобільний рух цим мостом відкрили 2018 року.

Побудова цього мосту стала черговим порушенням Росією суверенітету і територіальної цілісності України, крім того, міст обмежив максимальну висоту суден, здатних пройти під ним в Азовське море. Офіційний Київ засудив цей проєкт.

ЄС і США також засудили спорудження мосту і запровадили санкції проти тих, хто брав участь у його будівництві, зокрема проти бізнесмена Аркадія Ротенберга, близького соратника Володимира Путіна, чия компанія отримала права на будівництво мосту.