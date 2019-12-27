Тейлор виступає за введення міжнародних сил на Донбасі

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявив, що введення міжнародних сил на Донбасі може бути проміжним кроком між виходом російських сил і відновленням повного контролю України над територіями. Про це він сказав в інтерв’ю «Дзеркалу тижня».

«Врегулювання на Донбасі у будь-якому випадку має ґрунтуватися на тому, що російські сили з Донбасу підуть, а Україна, в кінцевому підсумку, відновить свій контроль. І Волкер, і інші добре вам відомі люди, працювали над тим, як можна цієї мети досягти. На їхню думку, елементом цього могло б бути введення міжнародних сил. Ця ідея була на думці певний час, і я чув, що міністр закордонних справ України нещодавно знову згадав про цю можливість. Мені теж здається, що певний шанс і сенс в цьому є. Це міг би бути проміжний крок між відходом росіян з Донбасу і відновленням повного контролю України над ним», – сказав Тейлор.

За його словами, таку місію має затвердити Рада безпеки ООН, і за її рішенням країни, у яких є відповідні збройні сили, могли б їх зібрати і відправити на Донбас.

«Так, це коштувало б грошей, а країнам, включаючи США, треба було б надати ці кошти для того, щоб зібрати і направити такий контингент на Донбас. Посеред Європи триває збройний конфлікт і країнам слід бути готовими заплатити за те, щоб його зупинити», – сказав Тейлор.

Миротворчої місії ООН на Донбасі домагалася влада п’ятого президента України Петра Порошенка. Росія у відповідь заявляла, що погодиться на створення місії ООН на Донбасі лише в обмеженому форматі – тільки для охорони беззбройних працівників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

У вересні 2019 року президент України Володимир Зеленський заявив, що «дуже обережно» ставиться до теми миротворчої місії на Донбасі. Втім наголосив, що із задоволенням погодиться на миротворчу місію, якщо її представники будуть на кордоні Росії та України.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.